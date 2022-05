Dva dny před zápasem začal tušit, že by si v osmnácti letech čtyřech měsících a čtrnácti dnech mohl odbýt svoji ligovou premiéru. Za Sigmu v nejvyšší soutěži nastoupili pouze dva mladší brankáři - Jindřich Skácel (17 let, 9 měsíců a 7 dnů) a Marek Janků (18 let, 2 měsíce a 20 dnů).

„Kouč mi na tréninku naznačil, že bych mohl jít do branky. Ráno před zápasem i z jeho začátku jsem byl nervózní, ale každou minutu nervozita ubývala a na konci už to bylo v pohodě,“ popisoval Stoppen.

Hned ve čtvrté minutě jej navíc vystrašil spoluhráč z mládežnické reprezentace Vojtěch Stránský svoji střelou do břevna. „Za dobu, co chytám, už mám branku načtenou, takže jsem tušil, že by to mohlo jít vedle. Ale byl to krásný pokus,“ přiblížil.

Navíc v úvodu nepůsobil úplně jistě ani při rozehrávce. „Bylo tam z naší strany hodně laciných ztrát i ode mě, což možná bylo způsobené nervozitou,“ uznal Stoppen.

Potom se ale Hanáci dostali do vedení. „Gól nám dodal sebevědomí,“ všiml si brankář.

Ten si navíc svůj ligový debut okořenil první „chycenou“ penaltou. Ewerton z puntíku vysoko přestřelil. „Čekal jsem uprostřed a byl jsem rozhodnutý, že půjdu doprava. On to tam i kopl, ale dal to nad,“ popsal Stoppen.

Přesto jej nakonec právě Ewerton dvakrát překonal. V první půli ještě šťastně s přispěním olomouckého stopera Václava Jemelky.

„To byla spíš hodně náhoda. Střela šla k mé levé tyči, asi bych ji chytil, ale Džem (Václav Jemelka) do toho nešťastně kopl a skončilo to v brance,“ litoval Stoppen, že jeho spoluhráč mu poslal míč do protipohybu.

Pět minut před koncem pak Ewerton zpoza vápna vymetl šibenici. „Nijak speciálně jsem se na něj nechystal. Ukázal svoji kvalitu a byla to pěkná střela. Určitě jsem do zákroku nešel s tím, že skáču jen tak a nemám šanci. Takhle nemůžu jít do žádného. Podobných střel už na mě letělo hodně a některé se mi povedlo chytit. Tahle byla ale asi fakt povedená a sám jsem zvědavý, kolik mi chybělo,“ hodnotil Tadeáš Stoppen.

Celkově si tak ve svém prvním zápase v české nejvyšší soutěži připsal čtyři zákroky a úvodní bod za remízu 2:2. „Nepodali jsme vůbec špatný výkon, druhý poločas jsme odehráli velice slušně a je škoda, že jsme to nedotáhli alespoň do stavu, který zaručoval prodloužení (výhra o jednu branku, pozn. red.),“ uzavřel Stoppen.