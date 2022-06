„Jejich odpověď máme, ale zveřejníme ji v následujících dnech,“ sdělil Minář s tím, že klub chce s verdiktem vyjít oficiálně sám. Nahrává to tak spekulacím, že cesty Romana Hubníka a Sigmy Olomouc se rozejdou. Naopak Michal Vepřek by měl pokračovat.

Dalším otazníkem je Kryštof Daněk, o něhož se zajímá Sparta. „Tady se intenzivně jedná a po víkendu se to může rozhodnout,“ přiznal Minář, že nabídka se začíná blížit jeho požadavkům.

Sportovní ředitel potvrdil také příchod pěti posil, o nichž se vědělo. Jedná se o Denise Ventúru, Tomáše Digaňu, Lukáše Vraštila, Filipa Zorvana a Martina Košťála. „Trenérovi jsem psal, že dostane hráče, které chtěl, další posily neplánujeme, maximálně last minute,“ řekl Minář.

Podle informací Deníku je pak ve hře také levonohý stoper z Jižní Ameriky. Ten by mohl být případná náhrada za reprezentačního stopera Václava Jemelku, o kterého se zajímá Plzeň.

Ladislav Minář se ale na odlehčenou netajil svým snem. „Chtěl bych hráče typu Matějovský, Hořava,“ sdělil s nadsázkou s tím, že ví, že to je nyní pouze v dimenzi přání. „Lewandovskiho vám nepřivedu,“ dodal s úsměvem.

Co zranění a mladíci?

Kouč Václav Jílek by pak 20. června, kdy startuje Sigma přípravu, měl mít k dispozici téměř kompletní kádr, který by se měl poprat o cíl, kterým bude nejlepší šestka. „Trenér o tom cíli ale ještě neví,“ prozradil Minář.

Lukáš Greššák i Jan Navrátil, kteří v závěru sezony laborovali se zraněními, jsou už v pořádku. K týmu by se měl připojit také navrátilec z hostování z Vlašimi Tomáš Zlatohlávek. Chybět tak bude útočník David Vaněček, jehož návrat je reálný nejdříve někdy na konci srpna.

K áčku se samozřejmě připojí i mladí hráči. Do přípravy by měli jít Jakub Matoušek, Jáchym Šíp, Matěj Hadaš, Štěpán Langer, Filip Uriča, Filip Slavíček. Tedy všichni, kteří v sezoně za A-tým naskakovali.

„To je jeden z důvodů, proč nechceme přivádět žádné drahé hotové hráče, abychom mohli posunout naše mladé. Věřím, že právě tito kluci budou do dvou let tvořit kádr našeho áčka,“ nechal se slyšet Minář.

Látal? Chyba

Jednoho z fanoušků potom zajímalo, zda Ladislav Minář zpětně nepovažuje za chybu, že po odchodu Václava Jílka angažoval na post hlavního trenéra Radoslava Látala, jenž je odlišným typem kouče a vyznává jiný herní styl.

„Jednali jsme také s Davidem Holoubkem, jehož angažováním bychom navázali na rukopis, který tady zavedl Václav Jílek. Ale já jsem cítil, že chci sáhnout do toho stereotypu a hračiček. Chtěl jsem udělat takový boom, ale úplně si to nesedlo a nebylo to optimální. Znovu bych to neudělal,“ uznal Ladislav Minář.

Spolupráce s mentálním koučem

V uplynulé sezoně pak Sigmu mnohdy trápily závěry zápasů, v nichž ztratila několik bodů. Zároveň také neproměňovala penalty, což mohlo být spojeno se sebevědomím hráčů.

„Měl jsem pocit, že když se hráči podívají na tabuli, kde svítí 75. minuta, tak vidí katastrofický scénář. Hodně hraje roli hlava. To stejné při penaltě,“ řekl Ladislav Minář.

„Měli jsme dvakrát besedu s mentálním koučem, ale i podle nich je dobré, aby hráč, který se necítí dobře potřebuje pomoc, měl individuální sezení. Dvakrát týmově je zkrátka málo,“ ví Minář.

