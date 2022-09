Je hodně turbulentní. Z hlediska áčka jsme zažili krásné první utkání v Ostravě, ale teď jsme čtyřikrát v řadě prohráli. S tím spokojenost být nemůže, ale věříme, že to dokážeme teď v anglickém týdnu otočit. Druhá věc je, že velmi dobře nastartovalo ročník béčko, kde se ve druhé lize ohrávají další naši mladí hráči. Slušně odstartovala devatenáctka i sedmnáctka, takže z celoklubového hlediska jsou tam pozitiva, ale z pohledu áčka potřebujeme zlepšení.

Kde vidíte největší problémy v áčku?

Je to spíše otázka na sportovní vedení. Sám bych nedokázal říct, kde se nám to láme. Asi jsme nedokázali využít euforie a nadšení po prvním utkání. S Brnem jsme kromě prvních dvaceti minut tahali za kratší konec a nevím, jestli na nás potom ležela nějaká deka. Utkání na Spartě potom jednoduché není. K nabytí sebevědomí potřebujeme dobrý výsledek a výkon nemusí být úplně optimální.

Trenér Jílek si stěžoval několikrát na menší bojovnost. Čím to je?

Cítím, že při porážkách je bojovnost u veřejnosti vždy téma. Je to svým způsobem pochopitelné. Z kabiny však jde jednoznačně odhodlání to zlomit, navíc kluci silně stojí za trenérem. Reakce po utkání s Hradcem Králové byly takové, že hráčům to není jedno. Bojovnosti možná i přemotivovanosti tam bylo dost a vyvrcholilo to i tou červenou kartou. Jen v absenci bojovnosti to nevidím, spíše v klidu a sportovní pohodě, která by se odrazila ve vypracování většího počtu šancí a výsledků.

Vnímáte, že klub je pod tlakem?

Máme za sebou pět kol a jedno vítězství. Situace není růžová, ale zároveň nechceme panikařit. Jsme pořád sebevědomí v tom, že máme silný kádr i realizační tým a všichni věříme, že už tento týden na to zareagujeme výsledky a přijde pozitivnější atmosféra. Ambice klubu se nemění.

Jaká je situace ohledně náhrady za Václava Jemelku?

Řešíme to denně, na náhradě intenzivně pracujeme. Byly tam priority, které nedopadly, ale posílení na tomto postu zůstává úkolem číslo jedna. Věřím, že se to v následujících dnech podaří.

Kolují také spekulace, že Plzeň Sigmě dluží peníze z předešlých obchodů.

Veškeré závazky z minulosti byly vyřešeny. Tato překážka přestupu Václava Jemelky odpadla.

Neberete zpětně jako chybu, že se nepovedlo domluvit na pokračování s Romanem Hubníkem?

Situace s Romanem Hubníkem nás všechny mrzí. Romana jsme tady v nějaké roli chtěli a dostal od nás dvě nabídky na pokračování. Rozhodl se skončit. Nezbývá než to akceptovat. Pro nás je to tím uzavřená záležitost. Už nemůžeme žehrat na to, jaké by to bylo, kdyby tady byl. Za sebe chci říct, že mě mrzí, jak Roman odchod vnímá. My si ho vážíme a doufám, že se celá tahle situace uklidní.

Za větší částky jste prodali Václava Jemelku a Kryštofa Daňka, ale žádná nákladnější posila nepřišla. Proč?

Tahle otázka je klíčová pro pochopení fungování klubu a částečná odpověď na kritiku, kterou vnímáme. Většina klubů ve střední Evropě má tři základní pilíře plnění rozpočtu. Zaprvé jsou to obchodní příjmy, kam bych zařadil i televizní a marketingová práva. Musíme si na rovinu říct, že cena za televizní práva v Česku je výrazně nižší než ve srovnatelných ligových soutěžích. Polsko je krásným příkladem. Tam klubům pokryjí až polovinu rozpočtu. Pro nás to nyní dělá deset až dvacet procent. Druhý příjem, který může být zásadní, je z evropských pohárů, ale klub typu Sigmy na tom nemůže dlouhodobě svou strategii stavět, protože poháry každý rok zaručit neumíme. Třetí a ten naprosto zásadní pilíř je pro kluby našeho typu výchova a prodej hráčů. Sigma je v této strategii historicky úspěšná a ve fotbalovém prostředí má v tomto smyslu vysoký kredit.

Lidé se často ptají, kde ty peníze jsou?

Je důležité říct, že když je vyšší přestupová částka, tak to neznamená, že hned během léta jsou ty peníze na našem účtu. Splatnost je rozložena do delšího časového horizontu. Takhle to prostě ve fotbalovém prostředí funguje. My máme nyní k dispozici pouze část a většinu získaných prostředků klub potřebuje na svůj běžný provoz.

Nemůžeme tedy očekávat, že by se nějaké vyšší procento investovalo do posílení?

Sportovní úsek se pořád snaží vytipovávat vhodné hráče. Ano, u nás jsou to ve většině hráči, kteří jsou po konci smlouvy. V brzké době určitě nemůžeme vzít desítky milionů a investovat je do posil pro svůj A-tým. Tak bohužel nefunguje ani žádný ze srovnatelných českých klubů.

Jak na tom je tedy klub po finanční stránce?

Finanční situace klubu je momentálně stabilizovaná díky přestupům Václava Jemelky a Kryštofa Daňka. Proto mě mrzí často velmi tvrdá kritika Ladislava Mináře, protože oba obchody musím označit za velmi dobře odvedenou práci.

Jaká je situace ohledně vstoupení nějakého akcionáře do klubu?

Je to otázka, která je z mého pohledu nejzásadnější. Nový silný partner či akcionář by mohl zajistit posun klubové strategie. Nejlepší hráči by asi i dál toužili po sportovním posunu, ale mohli bychom být aktivnější při hledání náhrad. Musím však bohužel říct, že žádná jednání v tomto okamžiku neprobíhají. Jakýmkoliv nabídkám jsme však otevřeni.

Ocenil jste práci Ladislava Mináře, ten je ale často kritizovaný, což vrhá horší světlo také na klub. Jak tuto situaci vnímáte?

Není to pro nikoho v klubu jednoduché. Myslím si, že to celé trochu pramení z nepochopení fungování klubu. I to je ale náš úkol, fungování klubu lidem vysvětlit. Sigma příjmy z prodejů potřebuje. Nejedná se o jednotlivá rozhodnutí Mináře nebo Beneše, ale o rozhodnutí Sigmy jako klubu. Věřím, že lidé to dokážou pochopit.

Máte strategii, jak docílit, aby lidé měli na tohle lepší pohled?

Je to obecný apel, který cítíme. Větší otevřenost klubu. Neděláme nic, co bychom měli lidem tajit. Musíme se naučit víc věci veřejnosti vysvětlovat, jít více do detailů, být v tom ještě otevřenější. Jak fungujeme my, tak funguje spousta klubů po celé Evropě, takže není co schovávat. Náš problém je, že nedokážeme veřejnosti klubové fungování dostatečně vysvětlit.

Říkáte otevřenost, ale minulý týden jste na pár dní vypnuli komentáře na facebooku, některé to ještě více naštvalo. Proč jste se k tomu odhodlali?

Kritiku chápeme. V pondělí, kdy jsme komentáře vypnuli, to byla reakce na nedělní události, kdy bylo vyhrožováno našemu hráči. Cítili jsme, že vlna nenávisti vůči členům klubu zašla příliš daleko. Proto jsme k tomuto kroku sáhli, ač vnímáme, že pro drtivou většinu slušných fanoušků to mohlo být až příliš drsné.

Jak situace okolo vyhrožování pokračuje a jak moc to zasáhlo daného hráče?

Pro každého člověka musí být nepříjemné, když vám i vaší rodině začne někdo vyhrožovat násilím nebo smrtí. Cítili jsme, že musíme vyslat signál, že tady je hrana, kdy už to není kritika, ale jdeme do něčeho, co bychom nikdo vidět nechtěli. Usoudili jsme, že nejrelevantnější reakce bude identifikace pachatele a veškeré naše kroky směřují k tomu, abychom mu dlouhodobě zakázali vstup na stadion. Jedná se o reakci na chování jednoho konkrétního jedince.

Nemáte strach, že po další porážce přijdou další protesty a případně i další výhrůžky?

Počítáme s tím, že nějaká vlna nevole tady být může, ale chtěl bych fanoušky strašně poprosit, aby týmu vyslali pozitivní signál, protože nás to všechny trápí. Jediné, co tým potřebuje, je maximální podpora.

Vyrojily se také spekulace okolo trenéra Václava Jílka. Sám jste je vyvrátil. Jak si vysvětlujete, že klub říká, že se o tom v klubu nemluví, ale lidé s tím stejně přijdou?

Jedna věc jsou spekulace novinářů, druhá fakta. Sám jsem někdy překvapen, co se v novinách dozvím. Museli jsme to dementovat, protože trenéři mají naši podporu a o jejich odvolání se nejednalo. Ale chápu, že po třech porážkách může veřejnost na toto téma spekulovat.

Celkově ty události v posledních týdnech nevrhají na klub úplně ideální světlo, jak to celé vnímáte?

Sport bude vždy přinášet prohry i negativní témata, kterých tady v poslední době bylo dost. Netěší mě to, ale nemůžu se z toho hroutit. Co my můžeme udělat lépe, je věci vysvětlovat. Fanoušek si mnohdy vytváří názor na základě nízkého procenta informací. Naše práce musí být lepší v tom, abychom dokázali naše kroky ne obhájit, ale lépe vysvětlit. Abychom dokázali říct, proč jednáme, jak jednáme, ať je to v jakékoliv otázce. Když potom budou mít lidé místo patnácti procent osmdesát procent informací, věřím, že pochopí, že chceme dělat ta nejlepší rozhodnutí pro Sigmu.

Není potom špatně, když pan Minář řekne na tiskové konferenci před sezonou, že se k něčemu vyjádří naposledy?

Pokud mluvíme o situaci okolo Romana Hubníka, tak zároveň velmi obsáhle celou situaci okomentoval a zazněly všechny důležité detaily. Postupem času se v každé kauze rojí další informace, které se ale málokdy zakládají na pravdě. Vůbec celá záležitost se pak posouvá do jiné sféry. U Romana Hubníka jsme to brali tak, že jsme řekli vše a je to uzavřené a myslím, že to tak vnímají obě strany.

Zároveň nepouštíte ven ani částky o přestupech.

Prakticky vždy je do smluv zakotvena dohoda o mlčenlivosti, což nám znemožňuje přestupové částky komentovat. Bylo to tak i v případech Kryštofa Daňka a Václava Jemelky.

V jednom z rozhovorů jste říkal, že David Rozehnal by měl být pojítkem mezi klubem a fanoušky. Nemohl by teď nějakým způsobem pomoci?

S Davidem jsme v pravidelné komunikaci. Ochotně se účastní akcí, kde se jako klub prezentujeme. Budu velmi rád, pokud nám ve vztahu k veřejnosti bude nápomocen i nadále.

Před dvěma lety jste říkal, že je potřeba si pojmenovat problémy klubu a nastavit jim zrcadlo. U kterých se to povedlo?

Pojmenování směřovalo k tomu, jaký produkt by Sigma měla dávat. Nastavení zrcadla a vnímání objektivních okolností považuji za nezbytný předpoklad pro jakýkoliv rozvoj. Myslím, že Sigma je klub, který chce co nejkvalitněji pracovat s mládeží. Tohle renomé máme nejen v rámci Česka, ale také Evropy. Chceme vychovávat hráče do profesionálního fotbalu. Výrazným posunem je současná prezentace béčka ve druhé lize, což zapadá do naší filozofie – práce s našimi talentovanými hráči. Snažíme se zlepšovat také naši infrastrukturu v mládežnickém centru v Řepčíně. To je další podpora těchto mládežnických aktivit. Leží přede mnou ale dál jeden velký úkol, který se zatím nepodařilo posunout. A to je zmiňovaná otázka nalezení nového akcionáře nebo velkého strategického partnera.

Zároveň jste chtěl, aby byl klub konkurenceschopný a na základě toho budovat A tým. S tím jste spokojený?

Konkurenceschopnost vnímám v neustálé výchově a zapracovávání hráčů do profesionálních týmů. V tom jsme v rámci možností spokojeni. Konkrétně k A-týmu. Kdybychom se bavili po utkání v Ostravě, tak jsme byli všichni nadšení, že se podařily posily, že jsme vybudovali konkurenceschopný tým. S odstupem měsíce to vypadá jinak, ale já si nemyslím, že by náš tým nebyl konkurenceschopný. Máme tam vhodný mix zkušenějších hráčů a našich mladých odchovanců. Pořád věřím, že to není tým, který by měl hrát jen o záchranu, ale je to tým, na kterém jen leží deka a potřebuje to jedním, dvěma dobrými výsledky zlomit.

Ještě jste mluvil o Evropě. Není to teď až moc vysoký cíl?

Evropu beru obecně jako cíl. V první fázi bychom v rámci filozofie měli vychovávat hráče, kteří budou konkurenceschopní v evropském měřítku. Když se ohlédneme a uvidíme Davida Zimu, Kryštofa Daňka, Lukáše Kalvacha a další, tak se to daří. Na to potřebujeme navázat. Dalším bodem je, že chceme, aby se naši hráči pravidelně prosazovali v mládežnických a seniorských reprezentacích, což je také pro celou filozofii nezbytné. V otázce áčka se momentálně jedná spíš o sny, než každoroční cíle. To si přiznejme. . Zároveň vnímáme, že lidé v Olomouci jsou z úspěšných devadesátých let a z přelomu tisíciletí zvyklí na evropskou konfrontaci. Věřím, že budeme do budoucna schopní přesunout návrat evropských pohárů na Andrův stadion z kategorie snů mezi reálné cíle.