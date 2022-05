Na jaře pak zaznamenal „áčko“ v duelu s Mladou Boleslaví, ale potom zase dlouho nic. Až v nadstavbě v Liberci opět zařídil gól na 1:0, když se vydal za obranu a přihrávkou pod sebe vyzval ke skórování Ondřeje Zmrzlého.

„Už tam nebyl prostor, tak jsem se rozběhl za obranu, dokonce jsem si dal špatný dotek a myslel jsem, že už to brankář chytí a už jsem to jen špičkou posunul před branku. Já jsem ani Zmrzku neviděl, takže jsem rád, že tam byl, doplnil to a byl z toho gól,“ usmíval se pětadvacetiletý bek.

Celkově má na svém kontě sedm přihrávek na gól a více jich ve FORTUNA:LIZE zaznamenalo jen pět hráčů a ani jeden fotbalista Olomouce.

Chvátal tak pomohl nastartovat Hanáky k sobotní výhře 2:0 a za postupem do finále nadstavby o sedmé místo.

„Předvedená hra i výsledek postupu odpovídá. Vypracovali jsme si daleko více příležitostí než soupeř a byli jsme i efektivnější, takže je to zasloužené,“ řekl. „Po zemi jako s Libercem chceme hrát pořád, ale možná jindy pracuje hlava a tlak. Teď si možná více věříme, možná si to více sedlo. Doufám, že na to navážeme a budeme takhle pokračovat i celou příští sezonu a ne jen v nadstavbě,“ dodal.

I když efektivita zase taková nebyla, protože dobrý první poločas mohl skončit vyšším rozdílem než 1:0. „Chtělo by to více efektivity. V první půli nám to celkově sedlo, hráli jsme dobře, ale nevím, jestli to byl nejlepší poločas v sezoně. I ten se Spartou byl dobrý a našli bychom další zápasy,“ pokračoval Chvátal.

Chvátalovi také sedla pozice wingbeka, na které díky tříobráncovému systému nastoupil. „Asi mi to sedí trošku více. Je tam více volnosti než na bekovi, ale jsem šťastný, když jsem na hřišti a je jedno kde. Je dobře, že máme takovou variabilitu, protože první zápas s Libercem jsme začali v rozestavení se třemi stopery, pak se ale někteří hráči zranili a šli jsme do čtyřobráncového systému a pokračovali dál,“ objasnil Chvátal.

