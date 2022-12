(Ne)povedené posily

Před sezonou přišlo do Olomouce několik nových tváří. Denis Ventúra a Martin Košťál - tihle dva toho ale na podzim příliš neukázali. A ani ukázat nemohli. Slovenský středopolař naskočil do pěti duelů (dvakrát v základní sestavě) a odehrál ještě 120 minut v pohárovém duelu v Uničově, zbytek sezony promarodil. Trenér Václav Jílek však věří, že až se uzdraví, bude klíčovým hráčem. Zatím to vinou zdravotních komplikací neprokázal, teď je otázka, co na jaře.

„Když Denis Ventúra trénoval před zápasem proti Hradci, tak říkám, to je úplně jasný, jde okamžitě do základu a my to tam zvládneme. Byl jsem o tom přesvědčený, bohužel se zranění před zápasem znovu ozvalo. Je to skutečně hráč, který by nám obrovsky pomohl. Jsem o tom skálopevně přesvědčený,“ potvrdil Jílek.

Za největší zklamání se pak prozatím dá označit Martin Košťál. V lize se objevil jen na sedmnáct minut. Poločas dostal v MOL Cupu v Uničově, kde ale určitě nepřesvědčil, přidal tři zápasy za druholigové béčko a do statistik se nijak nezapsal. I on byl ale neustále mezi zraněnými.

Sigma se s Kvítkovicemi zprvu trápila. Kanonádu pak ale řídili Chytil se Šípem

Ani Filipu Zorvanovi se zranění nevyhnula. Odehrál toho sice dvakrát tolik, co Denis Ventúra a měl povedené zápasy, kdy se snažil hru dirigovat, ale také on značnou část podzimu strávil na marodce, což mu zabránilo, aby se naplno ukázal a mohl se stát lídrem.

Kromě nich přivedl klub také Lukáše Vraštila. Roli vůdce defenzivy nepřevzal, ale měl dobré zápasy. Naopak se nechal nešikovně vyloučit proti Hradci a byly zápasy, kdy to nebylo ono. Další posilou měl být Jan Vodháněl. Měl dobré záblesky, ale šlo opravdu jen o ojedinělé situace. I on zatím zůstává daleko za očekáváním. Nepodařilo se mu ustálit výkonnost a nestal se rozdílovým hráčem.

Nevydařily se ani příchody brankářů Tomáše Digani a Viléma Fendricha. Při zranění Tadeáše Stoppena a Matúše Macíka se daly pochopit, ale právě uzdravený Stoppen a rozchytaný Trefil jsou odchovanci, jsou mladší a mají lepší výkonnost - tedy měli by dostávat nadále příležitost oni.