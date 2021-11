"Dobrý zážitek," shodla se parta ze středočeských Velvar, jež pracuje ve firmě Metal Trade Comax. Po podzimním triumfu ve fotbalovém turnaji nastalo rozhodování, kam se pojede. Vyhrál Řím. Památky + jídlo + fotbal, ideální kombinace.

Hlavním bodem programu byl právě sobotní mač mezi Laziem a Juventusem.

Před zápasem, kousek od zdí Vatikánu, přišla u piva řeč na Pavla Nedvěda. "Co kdyby si na nás udělal čas…" zamyslel se středopolař Jaroslav Doležal. Českou legendu (a současného viceprezidenta Juventusu) zkusil kontaktovat přes sociální sítě.

Jak se z Nedvěda stal pan fotbalista? Dřel na škváře i ráno před školou

Výsledek? Tak nějak očekávaný. Na setkání nedošlo, "Méďa" nereagoval.

Chuť si Češi spravili před branami arény. "Sciarpa, sciarpa," volali nejrůznější stánkaři. Pokud nevládnete italštinou, k prodeji byly především šály. Lazia (patnáct eur), ale i Juventusu (deset eur).

Kapitán Zdeněk Kieryk se na rozdíl od dvou kolegů rozhodl pro barvy hostů. "Řekl jsem, že skončím, až odejde Buffon. Tak pořád chytám. A i když už není v Turíně, mám pro Juventus slabost," prozradil brankář z Doks, které se momentálně nacházejí v I.A třídě.

Antigenní test

Obavy vzbuzoval koronavirus. Respektive nejrůznější restrikce. Podmínkou vstupu na stadion byl test, nebo očkování. Skupinka z Česka měla to druhé. Přesto došlo na kuriózní moment. Kieryk ne a ne projít přes ochranku.

Důvod? "Ukazoval jsem jim antigenní test. Starý," smál se jeden z představitelů Comaxu.

Brankář vítězů Kieryk zamotal finále, po rozstřelu se smál: Chtěl jsem do lázní

Přesto šlo spíš o náhodu, z Italů se během koronavirové doby nestali bůhvíjací hlídači pravidel. Vedle stojící kolega prošel bez skenu čárového kódu…

Uvnitř Olympijského stadionu, který by mohl hostit až 70 tisíc lidí, se také na respirátory (nebo snad rozestupy) zrovna nehrálo. Podle italských médií bylo vyprodáno - kvůli snížené kapacitě se návštěva přehoupla "jen" přes čtyřicet tisíc fanoušků.

Atmosféra však byla parádní. Přispěl k ní předtočený projev papeže i tisícovky příznivců Juventusu a dva kotle Lazia.

"Proto jsme si Itálii vybrali. S tím rachotem se dá srovnávat ještě Německo, naproti tomu Anglie nebo Španělsko jsou pozadu," konstatoval Kieryk.

Bláznivý fanoušek

O podívanou měli vítězové Zaměstnanecké ligy postaráno. Juventus totiž vyhrál 2:0 (oba góly padly z penalt), jednou zasahoval videorozhodčí. A především právě na tribuně se děly věci. Hned vedle hostů z Česka se totiž posadil fanoušek Juventusu.

Nebyl to ledajaký fanda. "Byl to blázen, možná na drogách," komentoval to Doležal.

Pohádkový návrat. Z teenagera je veterán, Ronalda dál žene touha po hlavní roli

Tento člen "tifosi", tedy typický člen fanklubu Juventusu, s italskou horkokrevností prožíval každou akci. Skákal, křičel, lomil rukama. Dokonce kousal do zábradlí. A došlo i na rozlité pivo.

Výsledek pro českou výpravu nebyl důležitý. O zápase, jeho průběhu a umění veterána Bonucciho (exekutora obou penalt) si pak vyprávěli do večera. Nejvíce smutný byl asi David Hlava, hráč, jenž kdysi prošel Libercem nebo Trenčínem. Fandil Laziu.

"Alespoň jsem synovi přivezl šálu a čepici. Rukavice neměli. Asi tu nemají velkou zimu," usmál se.

Zdroj: Deník