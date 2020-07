Když se před padesáti roky vydal na maratonskou trať z hecu tehdy možná nejslavnější český hokejista Jaroslav Holík, na nohou byla téměř celá jeho rodná Vysočina. Byla to událost. To kladenský fotbalista Jiří Růžička běžel téměř sám a jen pro svůj pocit, nešlo o žádnou sázku. Pomáhal mu pouze kamarád Tomáš Vančata, který vedle něj poctivě šlapal na kole a občas mu nachystal nějaké občerstvení či povzbudil slovem.

„V podstatě za vše může koronavirus. Já běhal vždycky docela rád, ale při té jarní pauze jsme od trenérů dostali aplikace na běhání a já se začal pouštět do delších tratí,“ vypráví sedmadvacetiletý štítový záložník, který i na zeleném trávníku obsluhuje pozici, na které není radno být líný na krok.

Růžička nejprve zkusil deset kilometrů a pak půlmaratón. Zvládl ho celkem v pohodě a kamarád z práce - běžec - ho přesvědčil, že čas 1:35 není vůbec špatný. Další metou jmenovce známého herce, který by však rozhodně podobné trasy neběhal (Jiřího Růžičku si pamatujeme z trilogie Slunce, seno… jako tlustého Pepu), byla dvouhodinovka. „Uběhl jsem 26 kilometrů a zase se cítil docela v pohodě. Říkal jsem si, že dalších šestnáct už bych dal a pak už šlo jen o to vybrat dobře datum,“ vypráví.

Tak, aby nebylo velké vedro, aby na silnicích, kde se pohyboval, nebyl moc velký provoz, aby neprobíhala fotbalová sezona. Vše vyšlo na sváteční pondělí 6. července, kdy se žádné upálení mistra Jiřího Růžičky nekonalo. I když…

„Běžel jsem kolem Kladna a zhruba do 33. kilometru jsem byl dobrej: tep 170, vše O.K. Zato posledních osm kilometrů bylo nekonečných. Nejdříve mi ztuhly nohy, pak celé tělo. V posledních čtyřech kilometrech jsem se začal třást tak, že jsem nic podobného nikdy nezažil,“ už s úsměvem komentuje finiš, při kterém se oháněl i Tomáš Vančata. Bylo třeba doplnit ovoce, a také sůl – bez té se neobejdete. „Někteří maratonci si ovoce namáčejí do soli, její úbytek je při běhu obrovský. Já měl v cíli od soli celou hlavu.“

Výsledný čas byl nakonec 3:24,45 hodiny, což Jirku Růžičku uspokojilo. Jeden kilometr zdolal průměrně za 4.50 minuty rychlostí 12,4 km v hodině. Běžel však i rychleji, nejvíc 17,4 km/hod. „Čas je v pohodě, vždyť jsem to běžel poprvé a ještě před pár měsíci jsem o nějakém maratonu ani neuvažoval. A jsem fotbalista, s míčem mi naběhané kilometry určitě nepomohou,“ usmívá se sympaťák z vězeňské služby ČR, jehož nohám by někteří z odsouzenců sotva utekli.

Teď už se však bude chystat na nový ročník Divize B, v němž by Kladno s novým vedením a posilami konečně mohlo zkusit zahrát si o postup do ČFL. „Máme zajímavé posily ze Zbuzan Říhu a Ježdíka, někteří kluci se uzdravili, konkurence dost narostla. Aspoň se všichni musíme snažit víc a bude to jen ku prospěchu věci. Těším se,“ dodal brzy osmadvacetiletý borec, který už předčasně dárek dostal.

Nebo si ho spíše vysloužil tvrdou řeholí.

Zdroj: Tomáš Vančata