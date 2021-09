V tématu Sportovního deníku, jenž pojednává o přibývajících zraněních ve fotbale, Kraják promluvil o nástráhách, které číhají na méně trénované fotbalisty.

Jak velké zdravotní nebezpečí čeká na hráče po restartu amatérských soutěží? Je to z vašeho pohledu problém?

Ano, docela velký. Mám to z první ruky. V gymu máme nejen profesionály, ale také fotbalisty z nižších soutěží. Navíc sám ještě kopu I. A třídu v Pardubickém kraji za Libišany. Takže to vidím ve dvou frontách.

Co jste vypozoroval?

Společný jmenovatel prakticky všech potíží je ta dlouhá pauza, která nás kvůli covidu postihla. Může to začít lehkým natažením svalu, bohužel mohou přijít i mnohem horší zranění jako přetržené vazy.

Je mnoho hráčů zanedbaných?

Musí říct, že je to hodně individuální. Záleží, jak to kdo pojal, jestli se udržoval. Někdo aspoň chodil s dětmi na kolo, někdo běhal, nějak se hýbal. Jiný to zase vzal z druhé strany, nepracoval na sobě - kila šla tudíž nahoru. A ono když jsi běhal s pětasedmdesáti a najednou máš o deset víc, na klouby je to enormní zátěž. Pak se nemůžeme divit zraněním.

Není však fotbal až příliš specifický, že mohou mít zdravotní lapálie i ti udržovaní?

To teda je. Stalo se to i mně samotnému, a to si myslím, že jsem v kondici. Jenže jsem neměl dlouho ten specifický pohyb a trénink. Bolely mě záda, kyčle, břicho. Už jsem si říkal: To snad není možný. Ale přitom je to logické.

Proč?

Samotný běh je lineární pohyb, posunujete se dopředu. Na kole také děláte pořád stejný pohyb. Ale fotbal je jiný. Jsou tam rotace, akcelerace, decelerace, u brankářů ani nemluvím. Svaly a úpony si na tuto zvláštní zátěž za tu dlouhou dobu odvykly.

Kolik času potřebují amatérští fotbalisté k definitivnímu návratu do pohody?

Zase je to individuální. Myslím, že záleží především na věku. Mladý kluk dostane pár týdnů a je v pohodě, u starších to bude v řádu měsíců. Znám i hodně frajerů, co se na to vykašlalo.

Proč?

Zaprvé mohli zlenivět, ale je tam i druhá možnost hlavně u těch starších. Po té přestávce si řekli: Ty vole, už na to nemám dát se dohromady.