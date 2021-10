…o klubu, který má pod palcem Josef Jícha, spojovaný i se střížkovskou Bohemkou. O klubu, o němž se v době jeho největší slávy tradovalo, že mu rozhodčí nikdy neublíží a napojení má na špičky svazu.

Od podzimu 2018 ale po týmu vyznávajícím červenobílé barvy neštěkne v soutěžích FAČR pes. Z poslední příčky ČFL těsně před startem jara odstoupil. Omlazená sestava bez uprchlých opor předtím posbírala na jirenské poměry slabých 15 bodů.

Vyrojily se spekulace o finančních problémech. Ne poprvé. O dva roky dříve Viktorie zaplatila za neuhrazené závazky i šestibodovým odečtem. Dluh později zamázla. Třetí nejvyšší soutěž i přes handicap znovu opanovala. Majitel Jícha pak mluvil o ostudě velkých měst. Ty ale dnes své týmy dospělých v soutěžích dál mají… Na rozdíl od Jiren.

Zrodil se nový oddíl

A to v obci v posledních dvou letech existují hned dva oddíly. Kromě původního s letopočtem 1928 ve znaku i nový – FK Jirny. Pod jeho křídly nastupují aktuálně tři týmy mládeže. Viktorka nemá žádný. Podle Bohumila Přibyla, který je na klubovém webu dál vedený jako sekretář, ale zůstala činná.

„Máme asi osmdesát členů. Snažíme se dát oddíl zase dohromady. Sháníme další lidi. Hraje nám tady Dukla,“ shrnuje Přibyl, co si představit pod fungováním klubu bez jediného aktivního týmu.

„Rozhodně nefunguje. Možná je vedený na FAČR, ale dva roky už nepřihlásil soutěž. Podle regulí měl být vyloučený. Nevím, proč tomu tak není. Navíc tam dluží neskutečné peníze,“ oponuje na dálku Jan Konrád.

Konrád, jeden ze zakladatelů nového klubuj dříve dělal mládež pod SK. „Ale Jícha se o mládež nikdy nestaral. Nechal to úplně padnout. Trhli jsme se a udělali vlastní klub. Nechtěli jsme, aby jirenské děti byly součástí jejich machinací. Měli je pouze jako zástěrku,“ popisuje.

Pro děti brány nejsou

Pomohl si ale zatím jen částečně. S týmem starších žáků musí hrát domácí zápasy po okolí. Přípravky, které vystačí s menším hřištěm i brankami, sice nastupují doma, do kabin se ale nedostanou. Jak je to možné?

Původní klub zosobňovaný Josefem Jíchou neuznává výpověď nájemní smlouvy od obce, která je majitelem pozemku pod areálem hřiště. Viktorii patří vše ostatní, kromě budovy třeba i branky.

„Už dříve předělali ty klasické vesnické branky na vysouvací. Před každým zápasem dospělých branky nandají a hned po odehrání opět odstraní,“ kroutí hlavou Konrád. Ptáte se, na jaké zápasy se branky vracejí na své místo, když Viktorie svůj tým nemá? Domácí hřiště pro třetiligové béčko si tam s ní domluvilo vedení pražské Dukly.

„Naši starší žáci trénují na zapíchnuté tyče a i přesto v současném ročníku ve čtyřech odehraných zápasech ještě neprohráli. Klobouček dolů za to, co předvádějí při tak mizerných tréninkových podmínkách. Prostě samý naschvál,“ mává rukou Jan Konrád.

Sekretář Přibyl to vidí jinak. „Chtějí nás vystrnadit, ale máme platnou smlouvu. Sebrali nám děti. Nechtějí platit lajnování, ani úpravu hřiště. Dokud neuhradí, co mají, tak tady hrát nemohou,“ namítá Přibyl.

Dalo by se říct: krádež. Ale kdo vlastně koho okradl?

Dojde na bagr?

Spor už má na stole dokonce okresní soud. Podle informací Konráda dal zatím nepravomocně za pravdu obci, když rozhodl o platnosti výpovědi a povinnosti SK vyklidit hřiště. Je ale možné, že se věcí bude zabývat ještě soud odvolací.

„To je na dlouho. Do té doby to tu máme podle platné smlouvy pronajaté. I potom se s námi nejspíš budou muset nějak vyrovnat. Dali jsme to tady dohromady a noví si myslí, že jim odevzdáme klíče a půjdeme pryč. To nejde,“ vzkazuje Přibyl.

Až podle vyústění sváru se prý ve Viktorii rozhodnou, jestli zase začít s fotbalem dospělých. Stát by se tak muselo od píky, tedy od čtvrté třídy. Zda by překážkou nebyly finanční závazky vůči asociaci po odstoupení z rozehrané soutěže, prý Přibyl netuší. „Něco tam asi bude, to by vám řekli spíš na svazu,“ odkazuje.

Podle Konráda už ale měl být klub dávno pryč ze hřiště i fotbalového hnutí. „Jen hledají kličky a fungují naoko, s fotbalem to nemá nic společného. Většina členů jsou jen černé duše, které o členství nejspíš ani neví. A ještě na ně berou příspěvky,“ je přesvědčený Konrád, podle kterého už z nesvářeného tábora padla slova o zničení hřiště bagrem…

Kam až tahle (ne)fotbalová válka nakonec zajde?