Nebylo to náhodné, protože Roman Jedlička dělal první novinářské krůčky právě v Rokycanském deníku. „A byla to vysoká škola života,“ vrací se s úsměvem o dvacet let zpátky. Na začátku nevšedního příběhu amatérských fotbalistů FC byl vydřený postup přes dva soupeře v MOL Cupu. Divizní Rokycany se ocitly mezi elitní pohárovou společností a při losu jim míček v ruce internacionála Jana Kollera přisoudil Slovan Liberec. Aktuálně třetí tým nejvyšší soutěže.

Od tohoto momentu nastala v malém okresním městě doslova horečka. Znásobená vznikem unikátní stránky na sociální síti, kterou dnes sleduje přes osm tisíc lidí a trumfne dvanáct ze šestnácti ligových klubů!

Rokycany sklízejí obdiv: Ronaldo chtěl ovci, Brno má méně fanoušků

„Na stadionu jsem po losování navrhl předsedovi oddílu, že založím Twitter a zápas by tak mohl být zajímavě propagovaný. Kývl na to, jenže to jsem ještě nevěřil, kolik lidí dokážeme pobláznit,“ usmívá se sympatický čtyřicátník. První vlaštovkou byla prezentace hráčů FC podle jejich profese. Od stavbyvedoucího přes programátora, učitele, rozvozce potravin až po vedoucího reprezentační jednadvacítky. „Když kluci v kabině zjistili, co Twitter vlastně je, stáhli si aplikaci do telefonů a teď to sledují,“ dodává Jedlička.

A nápadů od konce srpna denně přibývalo. Když třeba londýnská Chelsea propustila trenéra Tuchela, okamžitě se na sociální síti objevila ´zaručená´ zpráva, že má namířeno do Husových sadů, kde FC sídlí. Ohlas měla i prosba vedoucího družstva FC Václava Moulise libereckým hráčům, aby si po pohárové konfrontaci neměnili s borci z Rokycan dresy, jelikož domácí mají pouze jednu sadu. Vzkazy po videu pak posílala řada osobností. Trenér František Straka, ligisté Roman Bednář. Martin Fillo nebo Václav Procházka, jehož bratr rokycanský dres obléká.

„S některými známými jmény mi moc pomohl moderátor Milan Štěrba,“ říká muž, jehož fundovaný komentář lze slyšet při nočních zápasech NHL na stanici Nova Sport. Přiletět z Londýna chtěl i bývalý hráč Severočechů Vladimír Coufal, jenže na malé rokycanské letiště by vzdušný stroj nedosedl. Takže poslal alespoň sympatický vzkaz z kabiny West Hamu.

2. kolo MOL Cupu: FC Rokycany (zelení) - FC Slovan Liberec 1:5.Zdroj: Jindřich Schovanec

Projekt pomůže i mládežnickým celkům FC: „Na platformě Donio.cz jsme spustili komerční akci, kdy si fanoušci mohli pořídit gaučenku, což je vstupenka minimálně za padesát korun. Nebo drn nepozorného trávníkáře, zápasovou šálu, večeři s kapitánem FC a tak dále. Zaujalo to 220 lidí a přispěli bezmála padesáti tisíci,“ těší iniciátora twitterové speciality.

Poprask v Rokycanech. Byl jsem jako Hujer, směje se gólman-stavbyvedoucí

A jen tak na okraj. Favorit ve středečním podvečeru nezaváhal a hned v první půli si vybudoval bezpečný náskok pro postup do třetího kola… Ovšem: když pedagog Glazer pět minut před přestávkou snižoval na 1:3, rozpoutal tím na nádherném stadionku doslova peklo.

2. kolo MOL Cupu: FC Rokycany (zelení) - FC Slovan Liberec 1:5.Zdroj: David Koranda

Malý západočeský klub každopádně dokázal povedenou marketingovou kampaní na Twitteru proměnit běžný pohárový duel v atraktivní událost. A zda Jedlička s twitterovým účtem skončí?

„V nejlepším je třeba skončit, ale určitě o tom vyrobíme ještě dokument,“ tvrdí Roman, připravující se na roli moderátora pro víkendové slavnosti v centru Rokycan!