Nejeden fanoušek řeší, k čemu v sobotu došlo (a ne, nikoho nebere výsledek 1:6). Obrovským průšvihem zavání popsané chování domácích činovníků a fanoušků. Mladý rozhodčí Matyáš Hanzlík čelil podle zápisu i svědků doslova zlovůli. Schytal ránu pěstí, bylo mu vyhrožováno zabitím.

Kopance a výhrůžky smrtí. I takový byl fotbal na Chodově

A teď k meritu věci: případem se okamžitě začala zabývat disciplinární komise a vzhledem k podání trestního oznámení i policie.

Obě řízení jsou na sobě nezávislá, světy fotbalu a klasického soudu se minimálně pro začátek neprolínají. Společné mají jen jedno: v obou rovinách hrozí vpravdě drakonické tresty.

Možné postihy pro klub

První na ráně je klub - Jižní Město Chodov. V úvahu, byť jen teoreticky, připadá i jeho konec. Zánik, krach.

Nevěříte? Věc se má takto: v utkání došlo k porušení povinnosti pořádajícího klubu. A disciplinární řád fotbalové asociace umožňuje komisi, aby za to udělila hodně rozličné tresty. Uzavření stadionu, zákaz přítomnosti diváků nebo pokuta. Ovšem pokuta může být jak tisíc korun, tak až deset milionů korun!

Takovou sumu by Chodov nedokázal zaplatit. Stejně jako několik klubů předtím, musel by ukončit činnost.

Případ skandálního napadení: Rozhodčího "odmění" Slavia, věc převezme policie

Na závěr z jednání Pražského fotbalového svazu, jehož členové zasednou ve čtvrtek odpoledne, je zvědav kdekdo. "Očekávám, že verdikty budou tvrdé, ochrání fotbal a odradí každého, kdo by chtěl takovouto brutalitu uplatňovat v jakékoli soutěži," vzkázal sám šéf asociace Petr Fousek.

A kdyby náhodou v metropoli nezvládli svou úlohu, je tady Michal Valtr, druhý muž českého fotbalu. Generální sekretář může v závažných přečinech podat dovolání. I to už se v minulosti stalo.

Omluva neomluva

Mimochodem, zástupci Chodova se ohánějí tvrzením, že rozhodčím odvyprávěný příběh se nestal. "Popsané události neodpovídají skutečnému průběhu incidentu. Přesto je z naší strany tato nepříjemná a neomluvitelná situace zavrženíhodná," napsali.

Tolik jejich omluva - neomluva.

Další tresty připadají v úvahu pro jednotlivé osoby, které měli útočit na rozhodčího a delegáta. Tady disciplinární řád zmiňuje toto: "tělesné napadení je trestáno důtkou, zákazem činnosti až na jeden rok, zákazem vstupu na stadion až na pět let, zákazem účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR až na pět let, fotbalově prospěšnou činností nebo peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč".

Rozhodčí se bál o život, fotbalista jej honil v autě. Skandál řeší i policie

V překladu: teoreticky by hříšník přišel o jakýkoliv fotbal - nedostal by se ani na zápas národního týmu.

A kdyby se zjistilo, že agresorem byl fotbalista, hrozila by pokuta až 250 tisíc korun a distanc na deset let.

Policejní vyšetřování

Zatímco ve fotbale lze očekávat trest rychle, k ústavnímu činiteli - soudci - se případ může dostat za pár měsíců až let. A vlastně se tam ani nemusí dostat. Záleží i na tom, jak incident vyhodnotí vyšetřovatelé.

Pokud potvrdí události popsané rozhodčím (a podaří se identifikovat útočníka), hrozí pasáž z úvodu. Pankrác. Vězení.

Za výtržnictví soud může poslat viníka klidně na tři roky za mříže. Vyhrožování má roční sazbu (se zbraní dva roky).

Pro úplnost (a korektnost). Pokud by si rozhodčí - čistě náhodou - vše vymyslel, i jemu hrozí trest. V případě pomluvy umožňuje zákon odnětí svobody na dva roky.