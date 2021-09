„Od první minuty urážky, hádky a nesmyslné dojíždění v podání hráčů domácího týmu. Jednu červenou kartu soupeř dostal za dva ostřejší zákroky, ale to bych ještě pochopil. Zbytek karet byl za nadávky, úmyslné podkopnutí hráče, když zakopáváme balon, aby se přerušila hra a jedna strkanice. Jen škoda, že jsme tak neschopní a nedáme jim do poločasu čtyři góly, aby byl klid," uvedl Klásek.

„I tak si ovšem myslím, že minimálně jedna červená karta měla být udělena vzájemně. A hrát v sedmi lidech? To byla moje premiéra. Tohle jsem ještě nikdy nezažil a snad už ani nezažiji,“ doplnil člen fotbalového výběru Vrhavče.

Pačejov se znovu dostal do trháku v 72. minutě, kdy se prosadil Milan Kubáň. To už domácí fotbalisté hráli bez vyloučeného Františka Hracha a o minutu později bylo ještě hůř, když se po druhé žluté kartě v rozmezí pouhých šesti minut musel ze hřiště pakovat i druhý z Františků ve vrhavečské sestavě – Lorenc.

