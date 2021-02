Že Pavel Pilík pověsil profesionální kopačky na hřebík, to není žádná novinka. Stalo se tak zhruba před rokem, kdy po konci ve Vlašimi zamířil během zimní přestávky do rakouského Wiedhofenu - týmu ze čtvrté nejvyšší rakouské soutěže.

„Přiznám se, že pro mě to bylo velmi nečekané, protože jsem měl ještě platnou smlouvu. Trenér mi však oznámil, že už se mnou nepočítá. Proto jsem musel začít řešit, co dál. Rakousko byla jedna z možností, která nakonec i vyhrála. Bral jsem to jako impuls, výzvu a novou zkušenost. Zároveň hrála roli i dobrá dostupnost a fakt, že budu moci trávit více času s rodinou, “ vysvětlil před časem pro Deník tento krok.

Jeho dosavadní dojmy jsou veskrze pozitivní. Ačkoliv vinnou koronavirové pandemie zatím stihl ve Wiedhofenu odehrát jen zlomek toho, co původně očekával. „Soutěž má svou kvalitu. Bohužel, momentálně čekáme na to, až nám situace v Rakousku dovolí trénovat. Předpokládá se, že by tak mohlo být na přelomu února a března. Hrát by se pak mohlo začít někdy v dubnu,“ prozradil odchovanec Příbrami, který ve své kariéře nastupoval třeba i za Bohemias Praha, Králův Dvůr či Meteor Praha.

Fotbal už v každém případě není pro Pavla Pilíka hlavní prioritou – po životní, ale ani ekonomické stránce. Přestože teď kvůli koronavirové stopce přichází o určitou gáži, kterou v Rakousku pobírá, tolik ho to zase trápit nemusí. Rozhodl se totiž realizovat i v jiném oboru.

Začal se věnovat zednickým pracím. „Dělám to už tři čtvrtě roku a baví mě to. Pro mě, jako kluka z vesnice, to není nic neznámého,“ podotkl chlapík, který zanedlouho oslaví devětadvacáté narozeniny. „Navíc mi to dává určitou jistotu. Mám rodinu, kterou se snažím zabezpečit a nechci se spoléhat jen na fotbal, v současné situaci to ani nejde. Jinak ale během kariéry nikdy nevíte, co se může stát… třeba v případě, že se, nedej bože, zraníte,“ doplnil.

Kromě toho se věnuje nadále i trénování na nižší úrovni v České republice. Rodné Luhy na Příbramsku ovšem vyměnil za Chýnov v jižních Čechách, kam se přestěhoval už před třemi lety.

„Pomáhám tam trénovat mládež i A-tým, který hraje jihočeskou I. A třídu. Zatím se nám daří, protože po neúplném podzimu jsme na prvním místě. Uvidíme, co přinese jaro. Uvažuje se o variantě, že by se vzhledem k situaci dohrávala jen podzimní část, takže z tohoto hlediska bychom měli skvělou výchozí pozici. Pokud by pak nakonec podařilo vybojovat postup, tak bude záležet na rozhodnutí vedení. Jestli by ho akceptovalo. To ale trochu předbíhám, ačkoliv věřím, že kvalitu na krajský přebor bychom měli,“ řekl Pavel Pilík.

A jak v současnosti tráví zbylý volný čas? Snaží se ho maximálně věnovat své rodině – manželce a dvěma dcerám.