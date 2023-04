„V tu dobu jsem si myslel, že už budou góly na kontě soupeře jen naskakovat, protože jsme byli zralí na ručník,“ uznal trenér Pavlovic Vojtěch Navrátil.

Jenže jeho svěřenci nakročili k fantastickému obratu. „Vykombinovali krásně po lajně gól na 2:3, tak jsem si říkal, že by bylo super, kdybychom ještě do poločasu vyrovnali,“ popisoval.

A také to se Pavlovicím povedlo. Po změně stran pak udeřily během deseti minut třikrát a rázem vedly 6:3.

Ohlasy z KP: Derby Čechovic s Konicí bez gólů, Kostelec vyhrál, Lipová nehrála

„My jsme samozřejmě vedli a mysleli jsme si, že se soupeř porazí sám. Do druhé poloviny jsme navíc vstoupili hodně vlažně a pak jsme se na sebe dívali, co se to vlastně děje. Říkám, kluci, my ale musíme hrát, ne se ploužit na hřišti,“ hodnotil kouč Otaslavic B Pavel Skalický.

„Vedení 6:3 v 56. minutě bylo fantastické. Do takové pozice jsme se za celou sezonu ještě nedostali,“ prozradil domácí trenér. Jeho Pavlovice totiž získaly v jedenácti zápasech pouze jediný bod.

Opět se ale začaly dít věci. Zatímco domácí dali při obratu pět gólů za sebou. Hostům stačily ke třem bodům čtyři. A i to se povedlo. Vše odstartoval v 61. minutě Michal Kaláb a stejný hráč v 84. minutě dokonalý zvrat dokonal.

„Po šestém gólu soupeře už jsem ve zvrat nevěřil. Kluci ale začali bojovat a když jsme začali dávat góly, tak jsem si říkal, že alespoň remízu bychom uhrát mohli. Po sedmé brance to už byla euforie,“ usmíval se Skalický.

„Snažili jsme se to zvládnout, bohužel se nám to nepodařilo. Rozhodla naše slabá výdrž a také to, že vysunuli stopera Michala Kalába na hrot, který dal dva góly a podržel míč vepředu. Byl skvělý,“ uznal Navrátil.

„Asi rozhodla kondice a také si příliš nepohlídali střídání. Protočili sestavu a v obraně jim vznikl trošku chaos,“ přidal se ještě Skalický.

Trenér Šustr končí v Prostějově, vrací se kouč z minulé sezony

Diváci si ovšem přišli na své, viděli třináct gólů, napínavé utkání plné zvratů a ti hostující také oslavili vítězství. „Já jsem takový zápas ještě nezažil. Jednou v dorostu penaltový rozstřel, který jsme vyhráli 17:16, ale ve hře ne. Proběhne vám hlavou při průběhu opravdu hodně věcí,“ smál se Skalický.

Pavlovice si tak na druhý bod v soutěži budou muset počkat. „Ale nehrají úplně špatně. Jsou to starší kluci, u kterých je vidět, že hráli vyšší soutěže, jen už nemají takovou kondici,“ řekl hostující trenér.

„Po takovém zápase převládá uznání soupeře. My jsme ale byli také potěšeni, že jsme dali šest gólů a samozřejmě je tam také smutek,“ uzavřel domácí Vojtěch Navrátil.

Pavlovice - Otaslavice B 6:7 (3:3)

Branky: 16. a 56. Emperger, 35. Konvičný, 39. Mitana, 46. Mráček, 54. Pospíšil - 11. a 80. Mudrla, 61. a 84. Kaláb, 23. Šatný, 29. Pospíšil, 72. Urbánek.