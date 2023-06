„Do zápasu jsme nastoupili s myšlenkou, že to jdeme jasně vyhrát. A i přes nějaké ty chybky, které se prostě stávají, jsme byli jednoznačně lepší. Jde to koneckonců vidět i na skóre," okomentoval zápas s jednoznačným vývojem tento devatenáctiletý borec.

Ten se v něm trefil třikrát, když nejprve dvěma slepenými brankami v 67. a 68. minutě zvyšoval z 5:1 na 7:1 a v 83. pak konečný výsledek zaokrouhlil na desítky.

„Při první brance jsem dostal přihrávku za obranu, zpracoval jsem si míč a v klidu zakončil k tyči. Druhý gól padl tak, že jsem šel do souboje s obráncem, vypíchl mu míč a postupoval sám na bránu. Třetí pak byl hodně podobný. Znovu jsem obral jejich stopera o balon a zakončil levačkou," popisoval, jak vlastně k jeho okamžikům slávy došlo.

I díky těmto třem zářezům na pažbě jich nyní má celkově jedenáct a okupuje sedmé místo v tabulce střelců. „Na začátku soutěže jsem si říkal, že bych mohl být jedním z nejlepších střelců soutěže, ale moc se mi to nedařilo. Až teď na jaře se jsem se konečně rozstřílel. Stále by to sice mohlo být lepší, ale jsem s tím poměrně spokojen," vysvětluje.

Ze III. třídy co nejrychleji pryč!

Nově obnovený B-tým Čechovic má nyní za sebou skoro celou premiérovou sezonu, ve které svůj plán plní na rovných 100 procent. Během devatenácti zápasů totiž ani jednou neprohrál po základní hrací době a hned v šestnácti případech si zapsal plný tříbodový počet. Na druhý Tištín pak má náskok šesti bodů, avšak díky lepším vzájemným zápasům už má postup do okresního přeboru v kapse.

„Ač nikdo z nás nevěděl, jak na tom budou ostatní týmy, dali jsme si za cíl soutěž vyhrát a dostat se ze III. třídy co nejrychleji pryč. Hraje se v ní totiž velice agresivně a kolikrát je to o zdraví. Zkrátka taková typická okopávaná. V okresním přeboru je to o poznání lepší," popisuje vyučený elektrikář studující nadstavbu podnikání.

Zapojení do áčka?

Kromě postupu do okresního přeboru je tady ale ještě jedna, daleko lákavější výzva. Tou výzvou je čechovický A-tým aktuálně se nalézající na skvělém třetím místě v přeboru krajském.

„Chtěl bych se k áčku zapojit a pokud by to bylo možné, začít s nimi i přípravu. Osobně jsem se o tom s trenérem Koláčkem ještě nebavil, ale párkrát jsem už byl s A-týmem na zápasech jako náhradník. Sice jsem se do hry nezapojil, ale dalo mi to hodně. Měl jsem totiž možnost nakouknout do fungování týmu," říká sebevědomě borec, jehož fotbalovým vzorem je fenomenální Portugalec Cristiano Ronaldo a fandí pražské Slavii.

Jak ale sám Petr Faltýnek v další větě přiznává, na víc si zatím rozhodně nemyslí. „Zatím je mým cílem se dostat do kraje. A když se mi to podaří, budu pak třeba cílit i na vyšší mety," uzavřel skromně.