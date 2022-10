„Za stavu 3:0 jsme ale přestali hrát. Ani to snad není možné, ale prostě jsme po poločase už nemohli. Navíc jsme do přestávky ještě inkasovali. Poločas byla ale pro nás vzpruha. Pak jsem dal ze své druhé střely na bránu druhý gól. No a třetí padl po rohu, kde mě znovu parádně našel Rosťa Šoc. Hosté pak sice snížili, ale Mikulášek to v závěru ještě završil na 7:2," dodal.

Nejdříve půllitr, potom už co hrdlo ráčí

Tak jako v téměř každém klubu, i zde musí střelec většího počtu gólů zbytku týmu něčím přispět. No a v Dobromilicích mají naprosto jasno v tom, o co by se mělo jednat. „Na další zápas donesu půllitr slivovice a po zápase samozřejmě platím u stánku čtvrtky, každému co hrdlo ráčí," směje se čtyřiadvacetiletý shooter.

Hlavní je, že hrajeme jako tým

Ten se v minulé sezoně trefil do sítí svých soupeřů patnáctkrát a v té aktuálně rozehrané již osmkrát. Je tedy na dobré cestě k tomu, aby své osobní skóre výkon ještě překonal. Jak ale sám přiznává, není to ani zdaleka to, co by ho nějak více zajímalo.

„Žádné brankové limity si nedávám. Ono se to vždy tak nějak urodí z dřiny. A hlavně hrajeme společně jako tým. Byl bych ale spokojen s číslem 15, tak jako v minulém ročníku," konstatuje.

S lepší docházkou bychom na postup měli

Tým Dobromilic je nyní po devíti odehraných kolech se čtrnácti body na šesté příčce a poslední čtyři zápasy do konce podzimu absolvuje proti celkům, které jsou na tom hůře. Jaké jsou tedy vlastně jejich ambice?

„Chtěli bychom hrát do pátého místa. Je to ale těžké, protože se příliš nescházíme. Sice máme ve středu něco jako trénink, ale to je slabé. Zahrajeme si tam akorát tak fotbálek tři na tři. V pátek to pak už má nějakou úroveň, ale je to vlastně jenom jeden trénink v týdnu, což je dost málo. Co ale chci říct je, že kdyby se tohle změnilo, tak bychom na ten postup asi měli. A určitě bychom jej neodmítli," vysvětluje.

Naše fotbalová rodina.....

Tento čtyřiadvacetiletý hráč je jedním z týmových tahounů. Není proto velkou záhadou, že se ohlíží a přemýšlí i po zajímavějších adresách, než na které se právě nachází.

„Hrával jsem krajský přebor v dorostu za Brodek u Prostějova a nyní nějaké nabídky z vyšších soutěží mám. Hlavně z I. A a I. B třidy. Chtěl bych si to určitě zkusit, na druhou stranu ale nechci opouštět tu naši fotbalovou rodinu," přiznává.

„I kamarádi mi říkají, ať odtud neodcházím. Já bych to ale vyzkoušet chtěl. Třeba bych jen někde posbíral zkušenosti a pak se vrátil zpátky," uzavírá Zdeněk Blumenstein.