„Deset minut před zápasem jsem se dozvěděl, že náš gólman zaspal. V brance jsem byl zhruba patnáct minut, během nichž na mě šly asi dvě střely a dvakrát se soupeř netrefil. Nebyla to pro mě ale úplně nová situace. Do brány jsem musel nastoupit už na podzim proti Kralicím. Navíc jsem do nějakých dvanácti roků chytával běžně," klíčoval tuto ne úplně obvyklou situaci Matěj Samek.

„Musím se přiznat, že jsem z toho byl poměrně nervózní. Naštěstí to ale dobře dopadlo a mohl jsem jít do útoku, kde mi to přece jen sedí mnohem více," dodal.

A je to tak. Už po zhruba deseti minutách se totiž tento dvaadvacetiletý borec poprvé gólově prosadil a posunul tak svůj tým ke třem bodům. Během dalších deseti minut pak dokonce dokonal hattrick.

„První gól padl tak, že spoluhráč Antonín Pospíšil mladší vystřelil a já byl ve správný čas na správném místě a míč do branky pouze dorazil. O chvíli později jsem dostal přihrávku do osy z lajny a zakončoval v podstatě do prázdné brány. Při třetí brance jsem si natáhl balon a trefil jsem to po zemi k tyči. V tu chvíli už byl zápas vlastně rozhodnutý, v druhém poločase jsme je už uběhali. Šlo prostě vidět, že když Plumlov hraje bez hráčů áčka, je to úplně jiný tým," popisoval šťastný střelec.

Pokuta za hattrick i za rozhovor

Bývá u nás také zvykem, že když se někomu zadaří a nastřílí hattrick, ne-li ještě více branek, musí za tento úspěch zaplatit „pokutu" do společné týmové kasy. Nejinak tomu je i v Olšanech, kde jdou, zdá se, ještě dál. „Zatím jsem nic neplatil. Je ale fakt, že jsem ještě od té doby nebyl na tréninku. Nejvíce ale stejně budu platit nejspíš za tenhle rozhovor," říkal se smíchem v hlase.

S počtem gólů spokojenost nepanuje

Do konce soutěže zbývá už je jediné kolo a olšanský útočník má na kontě zatím dvacet branek. „Spokojený s tímto číslem moc nejsem, protože jsem se, hlavně na začátku jara, příliš neprosazoval. A to jsem měl šancí dost. Padat mi to tam začalo vlastně až v posledních třech zápasech. Nemám sice stanovený nějaký střelecký cíl, ale čím víc jich dám, tím líp. Navíc je super, když to pomůže týmu," hodnotil.

Mohlo to být lepší, ale i horší

Co se týče postavení klubu, jsou Olšany na desátém místě ze čtrnácti a nejlépe mohou skončit osmé. Jak Matěj Samek skoro už ukončenou sezonu hodnotí? „Jak se to vezme. Minulý rok jsme postoupili, byli jsme tedy nováčkem. Mohlo to být letos lepší, ale i horší. Snad to tedy bude alespoň lepší v příštím ročníku. Budeme ale potřebovat o takové dva až tři kluky do týmu navíc," přemýšlí.

V Olšanech jsem spokojen, vzorem je mi náš trenér

A jaké má tento hráč do budoucna ještě ambice? „Chvilku jsem hrával kraj. Nejdřív v dorostech a pak i za muže v Bělotíně. Stejně jsem se ale nakonec vrátil zpět do své vesnice, kde jsem s fotbalem začínal a kde jsem skutečně se vším naprosto spokojen. Žádné větší ambice tedy už nemám," přiznává.

„Mým jediným fotbalovým vzorem je určitě náš trenér Antonín Pospíšil. Trénoval mě odmalička a za tu dobu, co je v klubu, má nejvíce odehraných zápasů a také nejvíce gólů. I dneska si s námi občas zahraje," dodal ještě na závěr Matěj Samek.