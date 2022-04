Celek, který je na posledním místě prostějovského okresního přeboru a má pouhých sedm bodů, soupeře zaskočil. V páté minutě to už bylo 2:0 a během úvodních 25 minut nastřílela čistý hattrick domácí posila Lukáš Konupka.

„Je to dravý, přímočarý útočník, který má tah na branku, ale to jsme o něm věděli. Je to kluk od nás, známe ho a proto jsme ho lanařili zpět. Přivedli jsme také středního záložníka. Naše bolest byla, že jsme se nadřeli na góly, najednou to šlo samo. Je to jiné, když tam máte útočníka, který ví, co s tím a také střeďáka, který mu to umí dát,“ prozradil brankář Tištína Jiří Koutský.

„Když v 5. minutě prohráváte 0:2 s celkem, který je na dně tabulky, tak vám to moc nepřidá. Snažili jsme se hrát fotbal, vypracovali jsme si šance, ale jejich gólman všechno pochytal. Naopak domácí do čeho kopli, to jim tam spadlo, i když dva góly dali po naší chybě, kdy jsme jim to nahráli,“ hodnotil trenér Dobromilic Michal Rochla.

V poločase vedl Tištín nad Dobromilicemi už 4:0. A zdálo se, že bezpečně kráčí za dalším jarním vítězstvím.

„Byli frustrovaní, že trénují dvakrát týdně, zatímco my jsme neměli jediný trénink a v poločase jsme vedli 4:0. Byli z toho špatní,“ přiblížil atmosféru Koutský.

Jenže…

Ve druhé půli inkasoval do 57. minuty tři branky a bylo z toho drama. Na snížení sice o minutu později ještě dokázali reagovat brankou na 5:3, ale po hodině hry přesto vedli domácí už zase jen o gól.

Co k tomu vedlo? Bouřka v kabině? Ani ne. „Byl jsem tentokrát relativně klidný. Hra dopředu byla dobrá a šlo spíše o individuální školácké chyby. Obrana byla tragická a když jsem vystřídal, tak náhradník hned udělal taky chybu. V tu dobu už jsem nevěděl, co s tím. Ale ta přestávka nám pomohla, soupeř byl asi uspokojený a nám to tam začalo padat,“ prozradil Rochla.

„Mysleli jsme si, že to nějak udržíme, ale oni na nás vletěli, přečíslovali nás, sbírali odražené balony, začali nakopávat a my jsme nevěděli, co s tím. Chyběl nám předstoper, který v minulém utkání posbíral hodně míčů. Bylo to hlavně o fyzičce, v té nás předčili,“ hledal příčiny ztráty náskoku Koutský.

V 82. minutě dokonali hosté obrat a vedli 6:5. „Všichni byli v euforii - diváci, realizační tým, hráči. Byli šťastní, že to tak dopadlo. V tu dobu jsem věřil, že dokážeme vyhrát,“ popisoval kouč.

Jenže ani jim radost nevydržela a čtyři minuty před koncem zachránil Tištín alespoň bod. „Udělali jsme zase chybu v obraně,“ kroutil hlavou hostující lodivod.

„To už jsme vrhli všechny síly do útoku,“ řekl Koutský.

Následné penalty totiž zvládli lépe hosté a slavili doslova vydřené dva body.

A co trenér vítězného týmu na tento nevšední a hodně divoký zápas celkově říkal?

„Hraji fotbal přes dvacet let a za celou dobu jsem takové utkání nezažil. Nic takového nepamatuji. Máme smíšené pocity, radost ze dvou bodů, ale zklamání, že nepřišel i ten třetí, když už jsme to takhle otočili,“ uzavřel.

Tištín - FC Dobromilice 6:6, 3:5 na pen. (4:0)

Branky: 2., 5., a 25. Konupka, 38. a 86. Návrat, 58. Schlehr - 50. a 82. Kratochvíl, 52. a 57. Richter, 60. a 68. Blumenstein.

Rozhodčí: Procházka - Milar, Protivánek. ŽK: Faltin, Bosák, Konupka - Václavík, Blumenstein, Neděla. Diváci: 107.

Tištín: Koutský - Pátík, Hamala, Matula, Schlehr, Faltin, Bosák, Stančík, Hýsek, Ro. Návrat, Konupka. Střídali: Ru. Návrat, Kuča, Řehák. Trenér: Radim Havlíček.

Dobromilice: L. Nosek - Bako, Širila, Z. Nosek, Kubíček, Rochla, Šoc, Václavík, Blumenstein, Neděla, Kratochvíl. Střídali: Selucký, Fialka, Richtek, Drnovský, Svozílek. Trenér: Michal Rochla.