Dá se říci, že Tištínští využili vaší slabší chvilky?

(smích) "Hodně slabé chvilky. Ale já už jsem takový, že když něco slíbím, tak to dodržím. Proto jsem tady."

Co vámi na přestup do Tištína říkají kamarádi?

"Klepou si na hlavu. Dva roky mě ukecávají, abych hrál někde v Prostějově a pak najednou budu hrávat pětadvacet kilometrů daleko domácí zápasy."

Tištín otevřel hřiště výhrou se sousedy a rekordní návštěvou. Podívejte se

Jak jste se v zápase cítil?

"Hlavně jsem cítil tlak v hlavě, protože jsem se nemohl pořádně pohnout."

Věřil jste, že nasazené tempo vydržíte až do konce?

"Nevěřil. Myslím, že jsme to ani moc nevydrželi. Oni nás přehrávali, fyzicky byli úplně někde jinde než my."

První zápas a hned výhra…

"Spokojenost velká. Je zde hezky spravené hřiště, parádní atmosféra, lidi mohli být také spokojení."

Spoustu zápasů jste odehrál v Čechovicích, dá se ta návštěva srovnávat?

"To néé. V Tištíně byla tak jedna třetina počtu diváků, kteří chodí do Čechovic."

Konec posměšků. Tištíňáci vlastními silami zrekonstruovali hřiště, bez dotací

Kolik jste toho natrénoval před zápasem?

"Vůbec nic. Kluky jsem dnes viděl poprvé. Donesl jsem do kabiny zápisné a seznamovat se budu až teď po utkání."

Na place jste si ale rozuměli, ne?

"Ale to jo, šlo to. Co mám říkat jiného, když se vyhrálo?"

Víte, že Tištín vyhrál teprve podruhé v sezoně?

"Popravdě jsem vůbec tabulku neviděl. Před zápasem mi kluci řekli, že máme jen tři body. Teď už jich máme tedy šest, tak to snad zachráníme. Myslím, že ještě několik zápasů vyhrajeme, proto jsem sem taky šel."