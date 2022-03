Outsider se ustrašeně nechoval. Tištínští, kteří představili v sestavě nové posily, se do soupeře pustili s nasazením a rychle se dostali do vedení zásluhou přesné hlavičky první posily Martince – 1:0. Hosté odpověděli až po dvaceti minutách, ale Otáhala vychytal v jasné šanci Koutský. Aktivnější hosté se přece jenom dočkali vyrovnání, když si srazil centrovaný míč do vlastní sítě Martinec – 1:1. Obrat měl na noze Pleva, ale i jeho vylapal domácí gólman. Radost přinesla Tištínu závěrečná minuta poločasu, kdy Jansa vyhrál hlavičkový souboj a další posila Matula uklidil míč z voleje do sítě – 2:1.

Hosté vstoupili do druhého poločasu lépe a zaslouženě srovnali trefou Navrátila – 2:2. K vlastní smůle ale další šance nedotáhli a v úplném závěru přišel krutý trest. Bojovní Tištínští se v úplném závěru radovali po další přesné hlavičce Martince – 3:2.

"Vypadalo to na penalty a myslím, že by ta remíza byla zasloužená. Ale body Tištínu přeji, oni je potřebují mnohem více než my," komentoval smolnou porážku nezamyslický starosta Vlastimil Michlíček, který se na derby přijel podívat na kole s manželkou a vnoučaty.

Rekordní návštěva. Výbornou atmosféru utkání vytvořilo několik stovek diváků, kteří se přišli podívat na nové hřiště a pochutnat si na dobrotách z udírny. Například makrely z Tištína jsou vyhlášené široko daleko.

"Jsme rádi, že přišlo tolik lidí. Náš areál má výbornou polohu přímo u cyklostezky. V nabídce máme makrely, cigáro nebo klobásky a navštěvují nás lidé z celého okolí. Nejezdí jen na fotbal, ale do příjemného prostředí," uzavírá Radek Otáhal.

Tištín se tedy radoval teprve z druhé výhry v sezoně a na posledním místě ztrácí po neděli na Ptení a Němčice šest bodů. Domácí prostředí bude chtít Tištín využít v příštím kole, kdy hostí dalšího rivala z Dobromilic. Nezamysličtí vyjíždějí opět na půdu soupeře, tentokrát do Kralic na Hané. Oba duely se hrají v neděli 3. dubna od 15.30 hodin.

TJ Tištín – Haná Nezamyslice 3:2 (2:1)

Branky: 10. a 90. Martinec, 45. Matula – 36. vlastní Martinec, 51. Navrátil.

Rozhodčí: J. Horák ml. - Protivánek, Kordzik. ŽK: 81. Jansa – 85. Rus. Diváků: 250.

Tištín: Koutský – Pátík, Bosák, Stančík, Hamala – Hýsek, Matula, Ru. Návrat, Martinec – Ro. Návrat, Jansa. Hanák, Rehák, Kuča, Václavíček, Varga. Trenér: Radim Havlíček.

Nezamyslice: Dvořák – Machálek, Oulehla, Král, Spiller – Stejkora, Rus, Dočkal, Otáhal – Svoboda, Špička. Dostalík, Pleva, Machálek, Navrátil, Přikryl, Hájek. Trenér: Marek Pavelka.