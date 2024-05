A chladným ho nechává i celkový počet 20 gólů, které nastřádal ve stejném počtu odehraných zápasů a díky nimž se drží na dělené první pozici v tabulce střelců společně s vrahovickým Petrem Brossem. „S číslem rozhodně spokojený jsem, ale je to hlavně zásluha spoluhráčů a trenérů. Máme v kabině doopravdy výborný kolektiv. Přiznám se ale, že nějaká tabulka střelců pro mě není žádnou prioritou. Nejdůležitější bude vyhrát celou soutěž a postoupit do I. B třídy," hlásí namotivovaně.

Ten přispěl k nakonec jedenáctibrankové kanonádě třemi přesnými zásahy v rozmezí 71. a 75. minuty a napnul tak síť za zády Radovana Vičara poosmé, podeváté i podesáté. Jak ale sám říká, nechává ho to spíše chladným, jelikož všechny tři padly po skvělých přihrávkách spoluhráčů a v podstatě do prázdné brány.

Jeho tým se nyní v tabulce pouhých pět kol před koncem nachází na druhé pozici, pouhé tři body za vedoucím béčkem Kostelce na Hané a sedm bodů před třetími Držovicemi. Z 21 zápasů totiž zvítězil hned sedmnáctkrát a na jaře si navíc, oproti lídrovi, který už třikrát ztratil, drží neporazitelnost.

I. A třída, skupina A: Olešnice kráčí k postupu, Náměšť potvrzuje dobrou formu

„Je to zatím super. Je na nás vidět, že chceme celou soutěž vyhrát a jdeme si pro to nejen v zápasech, ale i v trénincích. Vidíme, že Kostelec můžeme dotáhnout a to nám pomáhá ještě více makat. V šatně panuje neuvěřitelná atmosféra a nechceme si ani připouštět, že by to nemělo vyjít," popisuje aktuální atmosféru v nezamyslickém kádru hráč, který studuje na olomoucké střední škole Rooseveltova a po maturitě se hodlá hlásit na Univerzitu Palackého na obor učitele tělesné výchovy, jeho fotbalovým vzorem je Mojmír Chytil a fandí londýnské Chelsea a olomoucké Sigmě.

Nyní ale čeká svěřence kouče Pavelky další velice těžká prověrka. V sobotu se totiž postaví k zápasu na domácí půdě proti třetím Držovicím, zatímco Kostelecké čeká sice venkovní, zato však o poznání jednodušší střetnutí na hřišti čechovického béčka. Rudyk však rozhodně flintu do žita neháže.

„Víme, že to jsou kvalitní hráči a nečeká nás tedy vůbec nic lehkého. Na tréninku nás ale bylo hodně a připravujeme se na ně hlavně fyzicky. Máme mladé mužstvo, a tak je budeme chtít utavit," uvádí borec, který v v mládeži strávil pár sezon i v prostějovském eskáčku. „Nějaké ambice tehdy byly, ale pak z toho sešlo. Hlavně kvůli nedostatku času. Navíc mě tam chtěli do školy a rodiče byli proti, abych dojížděl takovou dálku. Teď je pro mě největším fotbalovým cílem vykopat tu I. B třídu. A potom se uvidí," uzavřel Michael Rudyk.