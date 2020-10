TJ Haná je sice nováčkem II. třídy, ovšem v historii už hrála i výše. „Jsme staro-nováček okresního přeboru,“ usmívá se trenér Marek Pavelka.

Jeho svěřenci ve víkendovém zápase zničili nedaleký Tištín výsledkem 11:1.

„Spokojení být musíme. Zvlášť po minulém zápase v Kralicích je dobře, že se nám podařilo vyhrát, i když to bylo se slabším soupeřem,“ hodnotil trenér, který přiznal, že se Tištín neukázal jako zdatný protivník. „Hraje tam i hodně kluků od nás, ale asi jim i někdo chyběl. Těžko říct, do jaké míry by jim to pomohlo. Možná by to neskončilo tolik, ale doufám, že by to naším vítězstvím dopadlo i tak,“ konstatoval Marek Pavelka.

Největší podíl na výhře měl Martin Přikryl, který byl se čtyřmi vstřelenými brankami nejlepším víkendovým kanonýrem. V tabulce střelců okresního přeboru mu patří se sedmi přesnými zásahy třetí pozice. Stejně jako Jakubu Frgálovi.

„Oba mezi sebou trošku soupeří. Kuba Frgál je dorostenec, kterému se teď u nás celkem daří. Na lavičce jsem zaregistroval, že rivalita ve střílení branek tam je,“ všiml si trenér Nezamyslic.

V ofenzivě jeho tým problém nemá. Svědčí o tom 30 nastřílených branek v osmi zápasech. „Střílet se nám zatím daří. Spíš máme problém s obdrženými brankami, kterých jsme oproti ostatním mužstvům ze předu tabulky dostali celkem dost. To bychom měli omezit,“ upozornil Marek Pavelka na 20 inkasovaných branek.

Velká část z nich padla v předchozím zápase, kdy jeho svěřenci v Kralicích na Hané utrpěli nejvyšší prohru sezony 0:6. „Jsme na čtvrtém místě, herně na tom nejsme špatně. Jediný zápas nám absolutně nevyšel v Kralicích, kdy domácí béčko bylo jednoznačně lepší. Ale kluci hrají dobře, dávají spoustu branek, takže můžeme být spokojení,“ zhodnotil trenér rozběhlou sezonu.

V té předchozí musely Nezamyslice bojovat ve III. třídě, nakonec jim k postupu do „okresu“ pomohla i trocha štěstí. „V soutěži, kterou jsme hráli, byli tři velice vyrovnaní soupeři. Olšany, Čechovice B a Biskupice. Všechna tato mužstva by hrála nahoře i v okrese. Bohužel mohl postoupit jen jeden a to jsme byli šťastně my,“ ohlížel se Marek Pavelka. „Konkrétní cíle jsme si před novou sezonou nedávali, ani jsme nevěděli, do čeho půjdeme a jak na tom budeme. Uvidíme, na co to nakonec bude stačit,“ uzavřel Marek Pavelka.

V neděli se jeho tým představí v Němčicích nad Hanou.