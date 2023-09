„Hráli jsme s nimi úplně poprvé a absolutně jsme nevěděli, co od nich očekávat. První poločas byl vyrovnaný a v druhém se to pak rozjelo a už to bylo dobré," popsal již uběhnutých 90 minut tento 30letý borec a se smíchem pokračoval v popisu svých čtyř gólů: „Měl jsem to poměrně jednoduché. Dva ze čtyř padly z dorážek a jen jeden po celkem pěkné akci. Měl jsem to ale drahé. Musel jsem kluky pozvat na pivo a pak jsme to ještě oslavovali ve městě."