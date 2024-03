„Přišli i dva hráči - Patrik Piňos a Jan Vymazal - kteří zapadli úplně skvěle a stali se stabilními hráči základu. Do toho jsme mohli počítat i s těmi, kteří se zrovna nevešli do áčka," dodal ještě.

Cenná výhra v přípravě

Lídr prostějovského přeboru má také za sebou první přípravný zápas, ve kterém dokázal porazit výsledkem 3:1 desátý celek I. B třídy, skupiny B z Vícova. „Výkon byl relativně dobrý, uznávám však, že soupeř byl herně lepší, zatímco my jsme zase byli efektivnější. Na příští týden pak máme naplánováno takové modelové utkání s Přemyslovicemi a generálku si dáme proti Klenovicím," popisuje.

S terčem na zádech

Dále však trenér kostelecké rezervy přiznal, že následujících třináct zápasů bude mnohem těžších, než tomu bylo doposud. A to zejména vzhledem k postavení jeho celku v tabulce, což bude mít na soupeře jistě dráždivý efekt.

„Moc dobře víme, že do jara vstupujeme s pomyslným terčem na zádech. Já se kluky snažím motivovat hlavně tak, aby nám vydržela ta dosavadní parta a dokázali jsme to vyhrát bez nějakého většího stresu. A kdyby se to náhodou nepovedlo, svět se nezboří," líčí.

Postup až po dohodě

Do jarní části vstoupí B-tým Kostelce na Hané v sobotu 23. března proti osmému Brodku u Konice a hned týden poté odcestuje na půdu druhých Držovic, které na něj nyní ztrácí celých sedm bodů. Je tedy možné, že pokud oba tyto úvodní zápasy zvládne za tři body, bude ke konečnému vítězství už opravdu velmi blízko. Jak by tedy na případný postup reagoval?

„Pár let zpátky byl rozdíl mezi okresem a I. B třídou obrovský, dneska už ale ten skok tak extrémní není. Největší rozdíl by tak asi nastal v tom, že odpadá hokejové střídání. I tak by ale případný postup byl předmětem řešení. Musela by se na tom shodnout celá šatna, protože bych ji tím nerad rozhádal. Já osobně ale jsem nakloněn tomu, aby se výš šlo," uzavřel David Pírek.