„Začátek jsme měli dobrý a podařilo se nám v něm dát gól. Respektive tedy mně, ale byla to spíš taková náhoda. Dostal jsem krásný míč za obranu, který se mi odrazil od ramene a do brány. Oba jsme s gólmanem měli strach do toho jít, přece jen chodíme oba dva do práce. Jinak si ale myslím, že jsme soupeře celou dobu přehrávali a byli mnohem fotbalovější," popisuje svůj první gól zápasu ze čtvrté minuty, na který zanedlouho navázal druhým přesným zásahem Tomáš Dostál.

„Svůj druhý gól jsem pak dal po pěkné přihrávce a zakončoval do prázdné brány. Třetí pak padl po nacvičené akci, kdy mi Broňa Kopečný přihrál před prázdnou bránu znovu ," dodal ještě.

A to se ví, že se hattrick proti týmu, který se na Hvozd mohl v případě tříbodového úspěchu dotáhnout, nemůže nechat jen tak zadarmo zapadnout. „Pokutu jako takovou sice nedostanu, ale nějaký ten půllitřík rozhodně padne," směje se.

Práce mě výš nepustí, na postup nejsou lidi

I s těmito třemi přesnými zásahy jich má Poles na svém střeleckém kontě devět, díky čemuž okupuje šestou příčku v tabulce o krále střelců. Jak ale sám říká, mohl mít zářezů na pažbě ještě mnohem více.

„Zhruba půlku zápasů jsem kvůli natrženému vazu v kotníku nehrál. Na podzim jsem tak odehrál pouhé tři nebo čtyři mače a pořádně jsem nastoupil až teď do posledních čtyř střetnutí," vysvětluje civilním zaměstnáním dispečer kamionové dopravy fandící Manchesteru United a obdivující jeho bývalého fenomenálního shootera Wayna Rooneyho.

A ač tento borec strávil ve svém fotbalovém mládí pár sezon na hostování v olomoucké Sigmě, přiznává, že už ho to do žádných vyšších fotbalových pater netáhne. „Nedovolí mi to bohužel práce. Musím být v podstatě 24 hodin denně na telefonu. Kdyby přišla skutečně zajímavá nabídka, možná bych ji zvažoval. Abych se ale přiznal, tak nad tím úplně nepřemýšlím," konstatuje.

Zároveň také odmítá, že by snad Hvozd, který je nyní v tabulce třetí a minule skončil druhý, pomýšlel v následujících sezonách na postup alespoň do okresního přeboru.

„Nemáme na to lidi, což ještě umocnil fakt, že Konice založila béčko a každému tady ubyli minimálně dva hráči. Není to ale jen náš problém. Vždyť jsem se díval, že i Litovel, která hraje krajský přebor, nastoupila nedávno proti Jeseníku v deseti lidech. To je sice docela unikátní, na druhou stranu to ale vypovídá o mnohém," uzavřel Zbyněk Poles.