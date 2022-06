„Zápas to byl poměrně jednoznačný. Soupeř byl poslední v tabulce a navíc přijel i oslaben. Můj první gól padl z dorážky skoro do prázdné brány, druhý pak po nádherném centru Mildy Navrátila a třetí pramenil z rohu, kdy jsem si počkal na zadní tyči a zakončoval znovu skoro do prázdné," popisoval Petr Fiala své gólové představení.

A jak se z tohoto úspěchu v kabině hodlá vykoupit? „Určitě musím něco donést. U nás se většinou jedná o flašku slivovice nebo něčeho jiného, co si kluci poručí. To už je u nás taková klasika," říká s úsměvem borec, který i díky tomuto hattricku nastřílel dohromady šest branek. „Každý chce vždycky dát gólů co nejvíce. Ale jelikož jsem obránce, tak jsem s tímto počtem spokojený. Ať se trefují útočníci a hlavně ti mladí," dodal.

V devítičlenné soutěži je už dohráno a tým Kladek v ní skončil třetí s tříbodovou ztrátou na postupující Přemyslovice a dvoubodovou na druhý Hvozd. Na čtvrtou Lukou pak mají svěřenci Milana Křečka bezpečný náskok pěti bodů.

„Se sezonou jsme celkem spokojeni. Na to, že máme po Zdětínu nejstarší kádr, to bylo dost dobré. Prohráli jsme pouze dvakrát - se Zdětínem a v předposledním kole s Hvozdem, když samozřejmě nepočítám nějaké prohry po penaltách," hodnotí Fiala účinkování svého týmu v uplynulé sezoně.

A jak v Kladecké kabině vnímají možnost postupu do okresního přeboru, který už letos nebyl úplně daleko? „Samozřejmě jsme se o tom bavili. Ale jak říkám, už máme poměrně starší manšaft a i když se v poslední době začínají zapojovat mladí, tak bychom nahoru asi nešli. Možná jen v případě, kdyby se ty dvě třetí třídy měly spojit v jednu. Kvůli cestování, které by v přeboru bylo kratší," konstatuje.

To, co okresní fotbalové soutěže na Prostějovsku sužuje už delší dobu, je nízký počet týmů. Skupinu B hraje devět a skupinu A dokonce pouhých sedm celků. „Bylo by dobré, kdybychom měli v soutěži alespoň ten sudý počet týmů. Za mě by byl optimální počet deset," přemýšlí.

A jak vidí budoucnost kladecké kopané sám Petr Fiala? „V příští sezoně bude naším cílem znovu umístění do třetího místa. A také zahrát si dobrý fotbal a pobavit lidi, kterých v Kladkách chodí poměrně dost," řekl a na závěr ještě doplnil: „Podle výsledků mladých si ale myslím, že do takových pěti let by tady mohl být poměrně silný tým. Pokud ale samozřejmě nepůjdou hrát jinam, což bych jim určitě nevyčítal."