„Do druhé půle jsme už nastoupili s tím, že už asi vyhrajeme, ale jelikož jsme Nezamyslice, tak jsme si to klasicky zkomplikovali a dostali tři góly. Celkově to ale probíhalo tak nějak v pohodě," dodal.

Jakub Frgál se v tomto střetnutí trefil do sítě gólmana Dokoupila hned dvakrát. Nejdříve ve čtrnácté minutě zvyšoval na 2:0 a ve 34. pak na 4:0, přičemž v tu chvíli nemohl ani tušit, že tím dal vlastně gól vítězný. Za stavu 6:1 totiž brodečtí zásluhou Kushnira a Yaremy snížili ze stavu 6:1 na 6:3. Skóre pak v minutě 88. uzavřel na konečných 7:3 Frgálův teprve šestnáctiletý spoluhráč Michael Rudyk.

„Můj první gól padl z protiútoku a parádní akci Tomáše Plevy. Já jsem si jen naběhl na penaltový puntík, kde jsem dostal krásný míč a zakončil k levé tyči. Druhý jsem pak dal hlavou po standardce," popisoval, jak k jeho významným zápisům do statistik zápasu došlo.

Jsem hlavně rád, že vyhráváme

Díky těmto dvěma přesným zásahům dosáhl tento střední defenzivní záložník již na číslovku čtyři. To je zajímavé hlavně z toho pohledu, že za celou minulou sezonu jich dohromady nastřílel jen pět.

„Abych řekl pravdu, snažím se to nevnímat a jsem zejména rád, že vyhráváme. Góly mě samozřejmě těší, velkou zásluhu na nich ale mají mí skvělí spoluhráči. Bez nich bych je rozhodně nedal," snaží se ale zůstat nohama na zemi.

Že by postup?

Vstup do nové sezony Nezamyslicím vyšel naprosto skvěle. Ze sedmi zápasů zvítězily hned pětkrát, když si na ně nepřišlo jak béčko Otaslavic, tak ani béčko Čechovic, Němčice na Hané, béčko Určic a teď tedy i Brodek u Konice. Borci z městyse o zhruba 1500 obyvatelích pak nestačili pouze na béčko Konice a Vrahovice, kterým shodně podlehli poměrem 1:2.

Díky těmto solidním výsledkům tak drží aktuální čtvrté místo s bodovým náskokem na páté Smržice a totožnou ztrátou na třetí Držovice. Zatím bezchybný Kostelec na Hané nad nimi ční o šest bodů.

„Určitě jsem zatím spokojen. Naším cílem je totiž umístění v nejlepší trojce. Máme nejmladší kádr v okrese a bylo by fajn z toho něco vytěžit. Proběhla i nějaká slova o ambicích na postup do I. B třídy, což by bylo super pro naše mladé dorostence, kteří nás po celou sezonu doplňují. Zatím se na to ale snažíme nemyslet a do každého zápasu jdeme na sto procent. A uvidíme, jak to ještě bude probíhat," okomentoval situaci v klubu tento civilním zaměstnáním kancelářský pracovník, obdivovatel Cristiana Ronalda a fanoušek pražské Sparty a londýnského Arsenalu.

Jak už bylo řečeno, je Jakubu Frgálovi teprve 21 let. Jaké jsou tedy jeho fotbalové ambice do budoucna? „Chtěl bych si ještě zkusit nějakou vyšší třídu. Krajský přebor jsem si už vyzkoušel v dresu Morkovic a doufám tedy, že to tehdy nebylo naposledy," uzavřel.