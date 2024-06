Fotbalisté Výšovic v letošní sezoně splnili povinnost a po loňském pádu do prostějovské III. okresní třídy sezonu naprosto ovládli a vracejí se zpět. V posledním zápase proti Bedihošti jim ke konečné výhře v poměru 7:2 pomohl i osmnáctiletý Radim Nováček, který si v této sezoně udržel bilanci osmi zápasů a osmi gólů, tedy v průměru jedné přesné trefy na zápas. I proto se tak stal naší poslední Osobností Deníku za okres Prostějov v této sezoně.

„Ze začátku to zase tak lehké nebylo. Však jsme také prohrávali. Potom jsem tam ale nastoupil s kamarádem Dominikem Lužným a postupně jsme to otočili," popsal v naprosté zkratce uplynulých 90 minut hry borec, který se během nich trefil hned třikrát.

Nejdříve ve 32. minutě srovnal na 1:1 poté, co dostal přihrávku na roh vápna a trefil se k bližší tyči, ve 43. minutě poslal svůj tým do vedení po přihrávce Matěje Zavadila a nekompromisní ráně a potřetí se mu zadařilo v minutě 59., když zpracoval přihrávku za obranu, postupoval sám na gólmana a zvýšil už na průběžných 5:1.

Splněný úkol

Vysokou výhrou 7:2 Výšovičtí pouze podtrhli sezonu, ve které z celkových 21 zápasů zvítězili ve všech případech a pouze ve třech z nich museli projít penaltovým rozstřelem. Získali tedy 60 bodů ze 63 možných, druhý Tištín za sebou nechali o dvacet bodů a po roce se vrátili zpět do okresního přeboru.

„Bylo to jednoznačné, na druhou stranu ale pochopitelné. Máme mladý tým a hráli jsme vesměs proti starým chlapům, kterým se zase tak moc běhat nechtělo. Zase tak těžké to tedy nebylo a postup zpět do okresního přeboru bereme spíše jako takový splněný úkol. Jinak tedy asi rozhodlo to, že se se spoluhráči známe již dlouho, jsme sehraní a rozumíme si i mimo hřiště," hodnotí účinkování svého celku v letošní sezoně student prostějovské školy Trivis.

Na to, že chytám…

Ten, ač má teprve osmnáct let, absolvoval už v minulé sezoně čtyři zápasy mezi muži v dresu béčka Určic, kde ale hrával zejména za dorost. Stejné to pak bylo i v sezoně letošní, ve které však už za muže nastoupil osmkrát. A i díky hattricku z posledního kola dosáhl na pěknou bilanci gólu na zápas. „Na to, že v dorostech buď chytám nebo hraji na postu stopera, tak jsem s tím hodně spokojený," pokyvuje hlavou fanoušek Barcelony a také obdivovatel Lionela Messiho.

Rozhoduji se, co dál

A jak teď Radim Nováček vidí novou výzvu v podobě okresního přeboru? „To spíše nechám na těch starších. Já jsem tady přece jenom spíš na takovou výpomoc. Zatím se rozhoduji, jestli tady zůstat, anebo odejít úplně. Jsem už v poslední době přece jen smířený s tím, že už se nikam výš asi neposunu. Takové ty dětské sny už jsou dávno pryč," uzavírá.