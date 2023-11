Fotbalisté konického béčka prožívají po postupu do prostějovského okresního přeboru další…

„Do Dobromilic jsme přijeli s velice dobrou sestavou. Měli jsme i hodně dorostenců na střídání. A už do první minuty jsme nastoupili hodně dobře. Byli jsme aktivnější, domácí nic nepředvedli a gólů jsme dali v první půli hodně. V té druhé jsme pokračovali stejně až do zhruba 70. minuty. Potom jsme prostřídali a ke konci dostali takové blbé góly. Dá se ale říci, že konečný výsledek odpovídá průběhu," zhodnotil již proběhlý mač tento 25letý borec, který se v béčku zotavuje a znovu nabírá fyzičku po vyléčení natržených vazů v kotníku a už na jaře by dle svých slov chtěl znovu nastoupit za áčko hrající krajský přebor.