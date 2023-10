„Je to velmi příjemné. O to víc, že se mi to nestává často. Hraji spíše na pozici levého beka a tentokrát jsem šel dopředu. I tak ale musím říct, že z dobrých osmdesáti procent je to zásluha spoluhráčů," popisuje Khýr skromně svůj málo vídaný výkon a dodal: „Klíčové bylo, že kluci z Brodku přijeli pouze v jedenácti lidech a byl to obrovský rozdíl oproti tomu zápasu z minulého týdne. Výsledek rozhodně odpovídá průběhu."

I přes to si ale všichni zápas užili a rodina Khýrova ještě více. Kromě Richardových šesti gólů totiž přidal další dva i jeho mladší syn Alexandr. „Je to opravdu skvělé. Ještě se mohl přidat i starší kluk a byla by to naprostá fantazie. Ten toho v zápase bohužel spálil víc než dost, ale každý den prostě nemůže být posvícení," smál se.

Jednoznačné pak je, že dát šest gólů v zápase se v žádném případě nemůže obejít bez odpovídající pokuty. A ani zde tomu nebylo jinak. „Pokuta byla dost velká, ale částku zveřejňovat nebudu. Řeknu jenom, že jsem ji ostatním zaplatil v pivech," směje se tento v civilu zaměstnanec obecního úřadu a zároveň fanoušek olomoucké Sigmy.

V A skupině prostějovské III. třídy je odehráno už celých osm kol a do konce podzimu zbývají už pouhá dvě. Fotbalisté Bedihošti během nich dokázali čtyřikrát vyhrát, jednou urvat bonusový bod po penaltách a třikrát odcházeli ze hřiště poraženi. Díky tomu jim v osmičlenné tabulce patří se čtrnácti body čtvrtá pozice, ze které ztrácejí bod na třetí Želeč, čtyři na druhý Tištín a osm na zatím suverénní Výšovice. Na druhou stranu jsou jen o skóre před béčkem Brodku u Přerova. Ztráty ostatních tří celků jsou už pak mnohem vyšší.

„Kdybych měl podzim nějak popsat, tak je to takové nahoru-dolů. Sem tam nám pár kluků chybí a jindy je nás zase hodně. Parta je tady ale skvělá a já si myslím, že když i nadále budeme hrát tak, jak jsme hráli doteď, tak to bude v pohodě," popisuje.

Jak už bylo řečeno, hraje Richard Khýr za Bedihošť společně se svými dvěma syny - starším Richardem a mladším Alexandrem. Všichni tři dohromady už v této sezoně nastříleli třináct z celkových 28 týmových branek, tedy téměř polovinu.

„Na hřišti nám to klape skvěle. Starší syn má podobnou povahu jako já a ten mladší je zase takový hodnější. Celkově si ale na hřišti navzájem vyhovujeme a nemůžu si na nic stěžovat," říká s úsměvem ve tváři.

A jak on sám ještě vidí svou fotbalovou budoucnost? „Chtěl bych hrát minimálně do padesáti. Jsem rád, že fyzicky těm mladším ještě stíhám. Jen je pak problém, že když má jít člověk v pondělí do práce, tak je takový trochu dolámaný. Není to ale nic, co by se nedalo vydržet. Nemám ani v plánu pokračovat jako trenér. Kdysi jsem trénoval žáky, ale to už je fakt dávno. Teď už si kluci poradí sami," uzavřel Richard Khýr.