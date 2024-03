„Před zápasem jsme si říkali, že na ně musíme vletět, protože se jedná o těžkého soupeře. Jsou to přece jen mladí a draví kluci a my jsme byli po prohře v generálce s Brodkem. Dobře jsme tedy začali, dali jsme brzy gól a tlačili jsme i nadále. Potom jsme ale tak trošku přestali hrát, Smržice otočily a o poločase jsme řešili, že není poprvé, co se nám něco podobného stalo," popisoval 24letý borec, jehož fotbalovým vzorem byl vždy hvězdný Švéd Zlatan Ibrahimovič.

„Nahecovali jsme se tedy, začali jsme znovu hrát dobře a otočili jsme to. I když ale, po vyrovnání jsem se bál, že to bude remíza a penalty. Konec byl ale i trochu o štěstí. Musím říct, že to byl opravdu krásný zápas," dodal borec, který v zápase nejdříve ve třetí minutě otevřel skóre, v 53. srovnával na 2:2 a v první minutě nastavení pak uzavíral na konečných 5:3 ve prospěch svého klubu.

Vysoká cena za úspěch

Jak sám popisuje, první dvě branky dal hlavou po rohových kopech a při tom třetím pak postupoval sám na brankáře od poloviny hřiště. Jeho góly tak sice nespadaly do kategorie nejtěžších ani nejhezčích, jak se ale ukázalo později, rozhodně nepatřily ani do kategorie nejlevnějších. „Měl jsem to docela drahé večer v hospodě," směje se. „A vlastně ještě musím přinést na příští domácí zápas litr rumu," vzpomněl si ještě po malé chvíli tento fanoušek pražské Sparty.

Snad mě to nakopne

Celkově se jednalo o jeho třetí, čtvrtý a pátý gól v této sezoně, s čímž, jak sám Stejkora přiznává, být úplně spokojený nemůže. „Podzim se mi příliš nepovedl. Nehrál jsem dobře a nepadalo mi to tam. Doufám tedy, že mě teď tento hattrick nakopne. V minulých sezonách jsem dával vždy okolo deseti, jedenácti branek, což bych chtěl překonat," hlásí civilním povoláním řidič nákladního vozidla.

