„Je tedy pravda, že tam se moc po zemi hrát ani nedá, protože jejich hřiště bohužel vypadá tak, jak vypadá. Vždycky předtím jsme tam ale hráli vyrovnané zápasy, které končily maximálně o gól bylo to i dost vyhecované. Teď to ale proběhlo celkem v klidu. Je pravda, že výrazně omladili a už ve svých řadách nemají ty nerváky," dodává stále ještě se smíchem v hlase.

A co by to bylo za hattrick, kdyby za něj nepřišla také odpovídající pokuta. „Už podruhé mě to stálo půllitra slivovice. Před třemi týdny jsem dal totiž hattrick i Vilémovu. Teď budeme hrát doma proti Jesenci, což bude trošku ostřejší, a tak to přinesu tam a buď zapijeme radost nebo žal," vysvětluje svůj plán tento civilním povoláním pokrývač, jehož fotbalovým vzorem dříve býval Pavel Nedvěd.

Zlomové zápasy proběhnou venku

Podzim ve skupině B prostějovské III. třídy už dosáhl své druhé třetiny, což v tomto případě znamená šesti odehraných kol z devíti. A nutno dodat, že Kladky si v nich vedly více než dobře. Pět zápasů totiž bez větších problémů vyhrály a padly pouze na penalty, které přišly po bezbrankové remíze s Hvozdem. Ten je tak díky tomu o bod před nimi na prvním místě.

I. A třída, sk. A: Pivín v okresním derby porazil Plumlov

O další bod za nimi pak je třetí Luká, která má úplně totožný náskok na čtvrtý Jesenec-Dzbel. Na ten už pak páté Ptení ztrácí bodů osm a je už vlastně v podstatě mimo hru. „Zatím se nám daří a i zranění se nám jakž takž vyhýbají. Je ale třeba říct, že všechny silné soupeře jsme měli doma a na jaře už to všechno proběhne venku. Zlomové zápasy proběhnou hlavně s Hvozdem, Jesencem a Lukou. Ostatní manšafty jsou už o level níže," popisuje.

Nahoru nechceme

Kladky jsou v této soutěži celkem, který se už dlouhodobě pohybuje okolo samotného vrcholu. Jak ale sám Navrátil přiznává, na postup většina manšaftu nemyslí, a to zejména kvůli práci.

„Jsme v podstatě rádi, že v této soutěži těch týmů tolik není a nemáme tedy tolik zápasů. Navíc je tady skoro každé utkání derby, což má svůj náboj a baví nás to. Postup jsme pustili už dvakrát. Třeba před čtyřmi lety šlo místo nás nahoru Ptení," říká fanoušek londýnského Arsenalu a olomoucké Sigmy.

Překoná vlastní rekord?

Daří se ale, kromě týmu Kladek, i jemu samotnému. Zatímco v minulé sezoně nastřílel během šestnácti kol jedenáct branek, nyní už jich má na svém kontě devět během pouhých šesti mačů. „Beru to hlavně jako odměnu za snahu. Celkově nám to ale tuto sezonu dobře sedlo. Už to jenom nenakopáváme dopředu na jednoho hráče, ale už si to i dokážeme nahrát a náš fotbal tak má hlavu a patu," pochvaluje si a dodává: „Chtěl bych překonat svůj vlastní rekord, který činí 21 branek a mám za něj doma takovou sošku. Člověk si holt nějaké mety stanovovat musí."

A jak vidí Miloš Navrátil ve svých 34 letech svou fotbalovou budoucnost? „Fotbal už hraji jenom pro radost. Už mám přece jen rodinu a malou holčičku. Dostal jsem sice nějakou nabídku na trénování Konice, ale asi to už není úplně pro mě," uzavřel.