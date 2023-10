„Bylo znát, že jsme hráli se soupeřem ze spodku tabulky. I tak to ale z naší strany nebyl dobrý výkon, a to hlavně v prvním poločase. V tom druhém pak ale naštěstí Otaslavice odpadly. Dobrý zápas to tedy byl jen podle výsledku," zhodnotil již proběhlý zápas tento 21letý borec, který se do něj gólově zapsal hned pětkrát.

Gólmana Siku překonal postupně v 9., 44., 47. a 50. minutě, když postupně zvyšoval z 1:0 na 5:1 a po trefě Jana France na 6:1 pak o sovbě dal vědět ještě jednou, a to v v minutě 61., kdy zvyšoval už na 7:1. Po něm se trefili ještě Jan Cetkovský s Šimonem Antlem.

„Při první brance jsem stál sice v ofsajdu, ale naštěstí to jejich stoper ještě prodlužoval za sebe a já už šel sám na gólmana. Při druhé se pak stalo to samé. Třetí gól mi připravil Honza Cetkovský před prázdnou branku, na čtvrtý si už bohužel nevzpomenu a pátý jsem také zakončoval do prázdné poté, co Marťa Kořenek obešel čtyři hráče a poslal mi krásnou přihrávku," popsal, jak k jeho trefám vlastně došlo.

Co se pak týče béčka konického Sokola, tak to zatím z jedenácti odehraných zápasů prohrálo jen třikrát. Nejdříve v šestém kole nestačilo doma na Držovice, kterým podlehlo 0:1 po penaltách, dále pak v devátém kole odjelo s prohrou 2:3 z Kralic na Hané, kde se utkalo s místním béčkem a hned v zápase následujícím zase nestačilo v poměru 2:4 na béčko Kostelce na Hané. V konečné zúčtování mu tedy aktuálně patří s 25 body třetí příčka s bodovou ztrátou na Držovice a osmibodovou na právě na béčko Kostelce.

„Zatím jsme spokojeni. Všichni doufáme, že se nám podaří udržet to třetí místo. Počítali jsme tak nějak s pátým, takže i tohle je pro nás fajn. Jen nás mrzí prohra s Kostelcem. Tam jsme mohli a vlastně i měli vyhrát. Ta osmibodová ztráta se na jaře bude dohánět těžko," shrnuje tento civilním zaměstnáním stavební dělník a taktéž fanda Realu Madrid.

Jestřábi si ze Sokolova vezou bod navíc. Nejlepší zápas sezony, říká Štrba

Ten kromě pěti branek do sítě béčka Otaslavic napnul síť ještě v dalších pěti případech a má tedy na svém kontě už deset přesných zásahů. Tím se přiblížil už skoro na polovinu všech úspěchů, které zaznamenal v minulé sezoně v rámci III. třídy skupiny B, kterou jeho tehdy nově založený celek ovládl bez jediného zaváhání a s naprosto astronomicky vyhlížejícím skóre 67:9.

„Letos se mi ze začátku úplně nedařilo, ale snad už jsem tu střeleckou smůlu prolomil. Snad se mě forma bude držet i na jaře a pomůžu díky ní klukům ten Kostelec dohnat," říká sebevědomě.

Jak pak ale sám přiznává, na víc než na konické béčko si ale nemyslí. A to i přesto, že v této sezoně se v dresu áčka hrající krajský přebor třikrát na pár minut už ukázal. „To ale spíš vyplynulo z toho, že mělo áčko zrovna hodně zraněných. Teď už jsou ale v plné sestavě a i lávku mají plnou. Já osobně se tam tedy nějak netlačím. Ani do budoucna to neplánuji. V béčku máme super partu a člověk si tam přijde jen tak po práci zakopat. To ale neznamená, že bychom se s kluky nebavili o postupu. To se ale uvidí až podle jarních výsledků," uzavřel Lukáš Ryp.