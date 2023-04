„Celý zápas se odehrával podle naší režie. K ničemu jsme soupeře nepustili, až na ten jeden gól. Konečně jsme také ukázali náš herní potenciál, protože minule v Němčicích to bylo hodně slabé. Rád bych, abychom takhle hráli i v následujících střetnutích," říká spokojený kanonýr, který zápas rozhodl v podstatě sám. Je také dobré zmínit, že onen mač proti Němčicím rozhodl také on. Jediným gólem zápasu v 85. minutě.

„Nejhezčí byl asi můj hned druhý gól, kdy jsem dostal od spoluhráče centr do vápna a hlavou jsem míč umístil na zadní tyč. Pak se opakovalo ještě něco podobného. Míč jsem si sebral a levačkou uklidil znovu ke vzdálenější tyči," vzpomíná na své okamžiky slávy.

Sedm branek? Možná v přípravkách

Zároveň se také snažil rozpomenout, zda už někdy podobnou brankovou hitparádu absolvoval. Musel ale konstatovat, že minimálně v mužské kategorii se jednalo o premiéru. A kdo ví, jestli také zároveň o derniéru. „Možná se mi takhle naposledy zadařilo někdy v přípravkách," směje se a ještě s úsměvem na tváři dodává: „V minulé sezoně jsem dal proti někomu pět branek, sedm ale opravdu nikdy."

Tento výkon nebyl jenom vysoce efektní. Katapultoval totiž 21letého borce na čelo tabulky střelců, kde v současnosti trůní se stejným počtem přesných zásahů, jako kolik má let. „Už teď je to super. Jinak tedy žádný limit nemám. Budu jedině rád, když mi to tam bude padat i nadále a hlavně to dopomůže týmu ke sbírání dalších důležitých bodů. Přee jen, góly bez bodů jsou nakonec zbytečné," říká skromně, ale zároveň namotivovaně do dalších střetnutí, z nichž to nejbližší čeká olšanské borce už v neděli na půdě předposledních Výšovic.

Ušetřil za panáky

Spokojen může být ale sedmigólový hrdina ještě s jednou věcí. Naprosto prozaickou. Podařilo se mu totiž, alespoň zatím, utéci tradiční pokutě a ušetřit tak značkou peněžní částku. „Hned po zápase sice kluci chtěli, ať je pozvu na panáky, ale naštěstí jsem musel rychle jít domů," směje se.

Názory se někdy tvrdě střetnou

Poněkud neobvyklá situace ale možná pro tohoto mladého talenta nastala, když se trénování týmu ujal jeho vltní otec, jménem taktéž Antonín. Ten je ještě k tomu i ve svých 46 letech stále aktivním hráčem. V rozběhnutém ročníku zasáhl do tří utkání.

„Abych se přiznal, někdy je to určitě náročné. Oba jsme hodně temperamentní, takže se občas trochu tvrději střetnou názory. Na druhou stranu jsem ale rád, že nás trénuje. I u kluků má respekt a pro mě je dobré, že si ten zápas můžeme následně rozebrat doma. Nemohu si vlastně na nic stěžovat," konstatuje obdivovatel Karima Benzemy a zároveň i fanoušek pražské Sparty.

Postup bychom neodmítli

Co se týče tabulky ne střelecké, ale té hlavní, týmové, jsou Olšany v prostějovském okresním přeboru na samotném vrcholu s dvoubodovým náskokem na druhý Vícov. A byť do konce zbývá ještě předlouhých deset kol, nedalo se prostě a jednoduše vyhnout otázce na případný postup.

„Mezi kluky si říkáme, že bychom postoupit chtěli. Trenér je sice ohledně toho skeptický, ale s takhle mladým kádrem by nepostoupit byla prostě škoda," má jasno mladší z fotbalového rodu Pospíšilů.

Fotbalový restart

A kde vidí základ prozatímního olšanského úspěchu? „Od minulé sezony jsme se už mezi sebou více sehráli. Navíc nám nemálo pomohl nově příchozí Kuba Nakládal, který se ihned po svém letním příchodu stal základním kamenem mužstva. Také jsme snad všichni více či méně ve formě, což není vždy pravidlem," vyjmenovává borec, který většinu svých mládežnických let strávil buď ve výběrech olomoucké Sigmy nebo prostějovského Eskáčka.

„Tam jsem sice hrál, takhle vysoko už ale nemřím. Jednu dobu jsem dokonce přemýšlel o tom, že bych s fotbalem skončil úplně. Neměl jsem do něj prostě už ten správný zápal," vysvětluje, proč nyní kope až v okresním přeboru.

„Před předchozí sezonou mě ale kluci přesvědčili, ať jdu hrát s nimi, že se přece jen všichni známe od dětství. Kývl jsem na to tedy. A nyní to vypadá, že jsem ten potřebný oheň v sobě znovu našel. Snažím se na sobě makat a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál," dodal na závěr s optimistickým, byť ne nějak přehnaným pohledem do budoucna.