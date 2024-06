„Úplně se nám to umístění nelíbí. Myslíme si, že jsme měli skončit první nebo druzí. Bohužel jsme ale do některých klíčových zápasů šli notně oslabeni a to bylo znát. V té naší silné první čtyřce prostě rozhoduje málo, což se projevilo i teď," vysvětluje borec, který je svým civilním zaměstnáním vedoucí provozu na Povodí Moravy a fandí Barceloně.

Podaří se udržet mladé?

„I tak jsme se ale nebavili o postupu. Naším cílem je konsolidace. Kádr jsme hodně omladili a až si to všechno sedne, tak teprve potom budeme chtít jít někam výš. Hodně z těch mladých je ale teď před rozhodnutím, zda u nás zůstat nebo jít někam jinam. Řešíme ale spolupráci s Konicí, se kterou bychom chtěli rozjet sdružený mládežnický oddíl," dodává hráč, který za celé své dosavadní fotbalové působení nehrál nikde jinde, než právě za Jesenec.

Byl jsem demotivovaný

Ten má nyní už 41 let a další otázka tak tedy logicky musela směřovat k tomu, jak dlouho ještě u aktivního fotbalu hodlá vydržet. „Dokud mě to bude bavit a dávat mi to smysl, tak chci pokračovat. Po minulé sezoně jsem byl dost demotivovaný, protože jsme neměli žádné mladé, sestava se dost látala a kvalita byla mizerná. Teď je to ale jiné a pokud se nám, jak už jsem říkal, povede ty mladé udržet, mohlo by to být už O.K.," poznamenal.

Bude to mrhání časem?

A na úplný závěr pak David Čížek ještě řekl, jak by to s ním mohlo vypadat do budoucna, co se týče i jiné než hráčské aktivity. „Starám se teď o smíšené tréninky mužů a dorostu, kompletně to ale zatím převzít nechci. To možná jednou, až přestanu hrát. A v tu dobu také uvidím, jestli do toho všichni dávají všechno a zda by to pro mě nebylo jen mrhání časem," uzavřel.