„Byla to celkem divočina. Hrálo se nahoru-dolů a myslím si, že diváci si přišli na své. My jsme si ale šli za svým cílem, kterým byly tři body. To se nám sice nepovedlo, ale máme alespoň dva. Přece jen, my je potřebujeme mnohem více než Smržice," říká k zápasu 28letý autor hattricku. „Makali jsme ale všichni a můžu říct, že to z naší strany byl konečně týmový výkon a ten bod navíc jsme si zasloužili," dodal hned nato.

Pivečka a trochu průhledného

Kratochvíl své tři přesné trefy vtěsnal do rozmezí desáté a 46. minuty, když svůj klub nejprve střelou z bočního okraje šestnáctky poslal do vedení 2:1, potom po centru na zadní tyč doklepával do odkryté brány a vyrovnával tak na 3:3 a pár sekund po změně stran ranou ze šestnáctky k tyči srovnával znovu, tentokrát na 4:4. Dvacet minut nato pak Neděla otočil na 5:4, avšak po dalších deseti vyrovnal Robin Kotlár na konečných 5:5. Kratochvíl se pak ještě trefil i v následném penaltovém rozstřelu a přispěl tak k výhře 4:2 a celkově 6:5.

„Pokuta zatím nebyla. Rozhodli jsme se ale, že to odložíme na příští domácí zápas. Určitě tak musím koupit nějaké ta pivečka a i trošku průhledného," směje se tento civilním povoláním asfaltér, který většinou nastupuje v útoku, nyní ale v Dobromilicích na hřišti obstarává práci záložníka.

Tak jsem zase tady

Jakub Kratochvíl strávil podzim ve Vrchoslavicích hrajících I. B třídu, jak sám ale přiznává, o zimní přestávce vyslyšel volání svého srdcového klubu a vrátil se zpátky. „Viděl jsem, jak se klukům nedaří sbírat body a atmosféra v kabině kvůli tomu také nebyla úplně nejlepší. A nikdo z nás, včetně mě, přece jen nechce, aby se spadlo nebo aby se klub dokonce zrušil. A tak jsem zase tady," popisuje fanoušek pražské Slavie a londýnské Chelsea.

Šest? To je dobré, ale…

Ten zatím ve čtyřech zápasech, ve kterých si na sebe oblékl dobromilické barvy, napnul sítě branek svých soupeřů hned šestkrát. A jak sám přiznává, je s tímto číslem spokojen, avšak gólů mohlo být klidně i o něco více. „Hlavně mě mrzí hned první zápas v Plumlově, který pro nás byl hodně důležitý, ale prohráli jsme ho. Skóroval jsem tam přes množství šancí jenom jednou. Je to fakt škoda, protože jsme tam jeli pro jasné tři body," říká zachmuřeně.