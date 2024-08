Musím se přiznat, že žádné novinky nechystáme. Jak už jsem řekl v minulé odpovědi, vše proběhne úplně stejně jako loni. Připraveni jsme ale všichni. I členové odborných komisí zůstávají ve stejném složení.

Jak se díváte na plánovanou reformu, restrukturalizaci soutěží? Jak se už dotkla, anebo teprve dotkne, právě vašeho okresu?

Zatím se nedotkla nikoho. Jediná změna, která proběhla, bylam, že jsme jen změnili formát názvu soutěží. Už tedy nebudeme mít okresní přebor, ale 8. ligu. Ještě nebyla ustanovena přesná podoba oné reformy, takže zatím opravdu nevíme, co nás vlastně čeká.

Zvyšuje se nebo snižuje zájem klubů o fotbal, fotbalové soutěže? Řešíte aktuálně úbytek týmů? A vznik třeba většího počtu těch rezervních?

Bohužel, k tomu mohu říci jen jedno. Řešíme jak úbytek týmů, tak bohužel i úbytek počtu hráčů.

Jak to aktuálně vypadá se zájmem o kariéru rozhodčího? Máte jich dost? Kolik jich vám chybí k ideálnímu stavu?

Do nové sezony máme přihlášeny přesně tři nové adepty. Aktuální stav ale rozhodně dostačující není. V ideálním stavu bychom byli, kdybychom měli odhadem o takových dvacet rozhodčích více. A to uvažte, může mít k ideálu opravdu daleko.

A co zájem o OFS okrení pohár? Je vůbec? A chystáte se ho vlastně pořádat?

Ano, zájem je a okresní pohár budeme v této sezoně skutečně pořádat. Přihlásilo se nám do něj osm klubů. Aktuálně už se chystá finálový zápas, do kterého se dostaly Němčice nad Hanou a Sokol Konice B. Finále se odehraje ve středu 4. září na neutrálním hřišti, místo konání bude určeno co nejdříve.