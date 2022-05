„Zápas pro nás nezačal moc dobře. Soupeř měl převahu a dostal se do vedení. Postupně jsme se ale do toho dostali a byli jsme za to po zásluze odměněni," popisuje průběh hry David Kolář.

„Při prvním gólu se ke mně míč dostal se štěstím. A tak jsem do něj kopl a skončilo to tam. Při druhém jsem se dokázal dostat k míči dříve než vyběhnuvší brankář, kterého se mi podařilo obhodit. Druhý poločas jsme se snažili už nějak ukopat a do žádných větších akcí jsme se nepouštěli. Chvilku před koncem jsem se ale znovu se štěstím dostal k míči a dokonal jsem hattrick," popisuje skromně s přehledem nejlepší střelec Brodku.

Nebude to ale zadarmo. Tak jako všude jinde, i v Brodku u Konice se za jakýkoli úspěch v zápasech odvádí povinná „daň" do společné týmové kasy. „Pokutu budeme v kabině teprve řešit. Měly by to ale být zhruba dvě stovky. Po tomto článku to ale bude více, takže Vám děkuji, smál se brodecký shooter, který má v letošní sezoně na pažbě už deset přesných zásahů.

Tento počet mu ale nestačí. „Samozřejmě bych chtěl dát těch gólů co nejvíce. Vždycky to ale nejde. Byl bych rád, kdyby se mi ještě podařilo skórovat alespoň šestkrát," říká ve chvíli, kdy do konci soutěže zbývá posledních šest kol. „Klíčové jsou ale vždy body pro tým," dodává.

A jak vidí čtyřiadvacetiletý střelec svou fotbalovou budoucnost? „Přestupovat nikam nechci, ale pokud by se nám podařilo postoupit alespoň do I. B třídy, tak bych byl určitě rád. Letos se nám bohužel nevyhnula zranění. Příští rok se o to ale budeme chtít pokusit.Určitě na to máme. Jsme skvělá parta a i vedení by nebylo proti," hlásí odhodlaně.

O armádu jsem se zajímal už odmala.

To, že to jde Davidu Kolářovi s míčem, není jediná zajímavost o něm. Ta další totiž vyplývá z jeho zaměstnání. V pouhých čtyřiadvaceti letech je totiž profesionálním vojákem.

„Zajímal jsem se o tuto práci už odmala a splnilo se mi to, jsem za to rád. Hodně mě to baví. Jsem zatím u armády chvíli, takže mám teprve hodnost svobodníka. Dokud mi ale bude sloužit zdraví, chci tady zůstat co nejdéle," vysvětluje svou nynější situaci.

„Na žádné misi jsem zatím ještě nebyl, mám ale zatím všechno před sebou. Určitě bych se na nějakou dostat chtěl," dodává.

U vojáků-fotbalistů bývá také zvykem, že jsou díky svému zaměstnání velice dobře fyzicky připraveni a na hřišti z toho profitují. Ani zde nehledejme výjimku. „Musím říct, že jsem na tom nyní, co se týče fyzické kondice, velice dobře. Určitě mi pomáhá i při zápasech," uvedl na závěr David Kolář.