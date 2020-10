A hned v úvodu rozhovoru si po dlouhém váhání vzpomněl, že tři branky v jednom zápase dal naposledy před pěti lety v dresu Lipové proti Náměšti na Hané ještě v I. A třídě.

„Většina hráčů se mezi sebou známe. Vrahovice leží asi kilometr od nás, takže jsme chtěli hlavně vyhrát. Pro diváka to asi nebylo úplně nejhezčí utkání na koukání, ale ubojovali jsme to,“ hodnotil nedělní duel Zdeněk Petržela, který dvě ze svých branek dal z pokutových kopů.

Aby toho nebylo málo, tak právě ve Vrahovicích strávil dorostenecká léta a také půl roku v mužích. „V Kralicích totiž nebyli dorosti, ale nechtěl jsem se proti nim extra vytáhnout,“ vysvětloval bývalý hráč Lipové či Hané Prostějov.

Nejlepší střelec v kraji

Už v minulosti platil tento forvard za nebezpečného kanonýra. V ročníku 2009/2010 nastřílel v krajském přeboru dvacet branek a stal se nejlepším střelcem soutěže. „Ještě na to občas zavzpomínám. Je to můj největší úspěch kariéry. Dříve jsem na to asi hrál, abych měl co nejvíc gólů, ale teď už hraju pro mančaft a chci, abychom vyhrávali,“ přiznal kralický kanonýr a mistr republiky v sálové kopané z roku 2007 v dresu Relaxu Prostějov.

Dejte mi to do vápna

Právě s velkým množstvím spoluhráčů, se kterými hrál za Kralice v kraji, teď válí za jejich béčko. Celek z prostějovska totiž vede i díky střeleckým zásahům Zdeňka Petržely vede tamní druhou třídu o bod před Dobromilicemi. „Máme dobrou partu a já mám kolem sebe kvalitní hráče. Vždycky jim říkám, dejte mi to do vápna a běžte se radovat,“ říkal s nadsázkou momentálně třetí nejlepší střelec soutěže.

A jak jeho branky nejčastěji padají? Bývá to po kombinaci s mladším bráchou Romanem a s Ondřejem Petrželou, se kterým jej však pojí pouze shoda jmen.

„Hrajeme stylem, že využíváme kraje a do vápna přichází centry, takže dávám takové jednoduché góly. Já jsem nikdy nebyl rychlostní typ, ale mám dobrý výběr místa, dokážu si cokoliv najít a je mi jedno, jestli zakončuju hlavou, pravou nebo levou nohou. Vždycky mě zdobily souboje a střela,“ popsal svůj styl hry.

Na trénink není čas

Přesto je z devíti branek, které už v této sezoně dal, překvapený. „Už šest let netrénuju pravidelně. Mám práci i o víkendech a rodinu, které se věnuju, takže ani nehraju každý víkend. Na hřiště se dostanu jednou za čtrnáct dní. Mám maximálně jeden trénink a pak zápas. Když skončím v práci, tak už neletím na trénink. Dříve jsem to tak dělal, ale už na to nemám psychicky ani fyzicky. Navíc nemám ani čas na jiné aktivity, jako je kolo. A abych si šel jenom tak zaběhat, tak na to už jsem líný,“ dodal s úsměvem.

I to je jeden z důvodů, proč už nepomáhá áčku, kterému se o pár soutěží výš nedaří. „Necítím, že bych měl výkonnost na krajský přebor. Tam už se musí trénovat. Navíc už i v tom okresu jsou rychlejší hráči, takže to hraju spíše zkušenostmi,“ zakončil fotbalista, který si zahrál nejvýše divizi za pražský Zličín.