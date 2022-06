„Zklamání z toho zápasu bylo velké. Myslím, že to byl jeden z nejslabších soupeřů, proti kterému jsme vůbec mohli hrát. S vysokým věkovým průměrem a také dorostenci v sestavě. V poločase to spíš mělo být 4:0 pro nás. V poslední době se nám ale holt moc nedaří. Šance máme, góly z nich ale nedáváme a dostáváme blbé góly," " mrzí dobromilického útočníka Jakuba Kratochvíla.

A jaké jsou podle něj příčiny tohoto aktuálního neutěšeného stavu? „Je to i tím, že hrajeme špatným systémem. V obraně se pořád snažíme aplikovat nějaký offside-system, který však pořádně neumíme. A když proti nám nastoupí nějaký rychlejší útočník, tak má obrovskou výhodu a většinou nám uteče," prozrazuje.

„Bohužel navíc většinu těchto taktických věcí zkoušíme kvůli špatné tréninkové docházce až v zápasech a podle toho to také vypadá. To se mi moc nelíbí," dodává.

Dobromilice jsou nyní po třiadvaceti odehraných kolech na sedmém místě ze 14. Na šesté Určice B ztrácejí dva body a na svého zatím posledního soupeře, tedy Plumlov B, mají náskok tří bodů. To všechno v situaci, kdy do konce soutěže zbývají už jen pouhá tři kola.

„Není to úplně nejhorší. Po podzimu, který jsem kvůli zranění ramene v prvním kole neodehrál, jsme byli desátí. Na jaře jsme ale začali vyhrávat a zase to šlo. Pak jsme ale nezvládli přímý souboj o čtvrté místo proti Nezamyslicím a znovu se to zlomilo v náš neprospěch," popisuje.

I přes to, že Kratochvíl neodehrál na podzim, kromě pár minut proti Němčicím, vůbec nic, na jaře už dokázal skórovat osmkrát. „S tím jsem jednoznačně spokojen. Běžně mívám jako útočník deset až dvanáct gólů za sezonu a nyní, kdy jsem půlku vůbec neodehrál, jich už mám osm. Je pro mě ale také důležité, abychom hráli pěkný fotbal. A to se nám v této sezoně opravdu nedaří. Doufám, že se do příštího podzimu dostaneme do lepší formy," říká.

A jak to má šestadvacetiletý střelec s dalšími fotbalovými ambicemi do budoucna? „Ambice jsem měl kdysi, kdy jsem hrával I.B třídu za Nezamyslice. Teď jsem ale změnil práci a nestíhám tolik trénovat. A bez tréninku to prostě nejde. Navíc teď mám přítelkyni s dítětem, tak se chci věnovat hlavně jim," přiznává.

„Ani tady v Dobromilicích postoupit nechceme. Chtěli bychom tu soutěž sice vyhrát, postup bychom ale nejspíš přepustili někomu jinému. Myslím, že bychom na to ani neměli," dodal ještě na závěr Jakub Kratochvíl.