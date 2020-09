Olšanský kanonýr totiž hned v úvodním zápase sezony proti Biskupicím stihl kromě vstřelené branky také vyloučení za šarvátku se soupeřem. Následovaly dva zápasy stop. Teď ale přišel jeho vydařený návrat do sestavy.

„V prvním zápase dostal zbytečnou červenou kartu. Ale zápas v Čechovicích nám vyšel a jemu taky. Měl chuť hrát fotbal,“ komentoval Antonín Pospíšil starší, hrající trenér Olšan.

Jeho syn se v Čechovicích trefil už po osmi minutách hry, kdy srovnával po pěkné akci a střele do prázdné branky stav na 1:1. Pak dal vedoucí gól hostů Lukáš Rokyta a Antonín Pospíšil přidal další dva zásahy. „Nejhezčí byl náš čtvrtý gól. Syn si zasekl míč do protipohybu obránce, gólman byl trochu vylezlý, tak vystřelil na zadní tyč,“ líčil trenér.

„Máme ale víc hráčů, co už v sezoně stihli hattrick. V prvním utkání to byl Martin Hrbáč a proti Pavlovicím se třikrát trefil Petr Hansl,“ vyzdvihl.

Cíl je postup

Favorit soutěže má po čtyřech zápasech 12 bodů při skóre 22:2. „Zatím to tam celkem padá. Chtěli bychom postoupit, jestli se to zase nezavře kvůli covidu. V minulé sezoně nám to uteklo o bod skrz Nezamyslice. Chtěli jsme sezonu dohrát, protože by to bylo ještě zajímavé. Nezamyslice nakonec postoupily a my jsme je jako jediní porazili,“ vrátil se k minulé sezoně Antonín Pospíšil starší.

O nadcházejícím víkendu mají Olšany volný los. Další zápase je čeká v sobotu 3. října od 15 hodin doma proti rezervě Kostelce. Půjde o přímý souboj o první místo v tabulce.