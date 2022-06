Co teď? Přeložit zápas? Ne! „Požádal jsem jednoho ze zraněných hostujících hráčů, aby to odpískal, jako asistent mu pomáhal jeden z našich hráčů,“ prozradil.

„Byl postavený před hotovou věc, neměl moc na výběr,“ smál se hostující hrající trenér Karel Nejedlý.

Normálně byste si asi řekli, že pověřený sudí bude nadržovat svému týmu, jenže tomu tak nebylo. „Před začátkem jsme všechny hráče svolali, všechno jim vysvětlili a požádali je o spolupráci a naplnění fair play. To znamená, že když šel balon do autu ode mě, tak zvednu ruku a přiznám se, stejně tak při faulu,“ popisoval Kučera, který kroutí za Zdětín už třicátou sezonu.

Kouč Čechovic Koláček: Kádr na krajský přebor máme, příprava bude také kvalitní

A všechno fungovalo. „Alespoň se ukázalo, jak je kdo morálně silný. S potěšením musím konstatovat, že za devadesát minut vznikla jediná sporná situace při autu. Ani jeden z aktérů si nebyl jist, od koho míč šel. Souboj se stal na straně bez pomezního a ani diváci, kteří prokázali vysokou dávku objektivity nebyli schopni s rozhodnutím pomoci,“ pokračoval Kučera.

„Odehráli jsme to v přátelském duchu, už o nic nešlo a nebyly tam emoce. Horší by to bylo, kdyby šlo o postup. Celkově se to v naší třídě párkrát stane, protože je nedostatek rozhodčích. Tuhle sezonu to bylo poprvé, ale v minulé jsem to asi dvakrát zažil,“ dodal Nejedlý.

Domácí Zdětín nakonec zvítězil 4:0 a v tabulce se umístil na sedmém místě. Protivanov B zakončil sezonu na páté příčce.

„Úspěšně jsme zakončili další sezonu. Máme věkový průměr 42 let, naši dva útočníci měli v sobotu dohromady 107 let, takže každá dohraná sezona je úspěšná,“ hodnotil s úsměvem Tomáš Kučera.

„Chtěl bych tímto apelovat na všechny aktéry nejen fotbalových utkání, aby se chovali podle pravidel a respektovali soupeře. Potom budeme mít ze svých sportovních i osobních výkonů dobrý pocit. Pro mě to byl na sklonku kariéry nezapomenutelný zážitek,“ uzavřel Kučera.

Velká obměna v Prostějově. Končí Jiráček, přijde Gáč a další