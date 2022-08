„Byl to zajímavý zápas. Měli jsme do něj hororový start, kdy jsme po dvou chybách prohrávali v deváté minutě 0:2. Do poločasu jsme dostali ještě další dvě branky a kdyby hosté proměnili další šance, mohlo to být klidně 0:6 a nemohli bychom se ničemu divit," popisoval průběh hry čtyřiatřicetiletý borec.

„O přestávce jsme si pak řekli, že už nemáme co ztratit a půjdeme to nějakým způsobem dohrát a připravit se na další zápas. To, co se nám pak ale povedlo, bylo prostě neuvěřitelné," dodal.

Krejčí: Vracím se tam, kam patřím. Obrovská ztráta, říká šéf Olomouce

Důležité byly rychlé kontaktní góly

I když to tak dlouho nevypadalo, následujících pětačtyřicet minut změnilo naprosto vše. Už tři minuty po změně stran totiž vstřelil kontaktní branku Dominik Selucký a za další čtyři minuty přidal druhý dobromilický gól Jakub Kratochvíl.

Potom se ale domácí brankostroj zadrhl a vypadalo to, že k žádnému zvratu nakonec nedojde. Nakonec ale rozhodl samotný závěr. V 90. minutě dal svůj druhý gól Kratochvíl a ve čtvrté minutě nastavení vyrovnal právě Tomáš Neděla.

„Důležité byly ty dva rychlé kontaktní góly. Tím se nám začala otevírat okna do obrany, díky čemuž jsme v samotném závěru dokázali vyrovnat. Pomohl nám k tomu ale i soupeř. Podle mě už druhou půli hodně podcenil. Jinak si jejich polevení nedokážu vysvětlit," pokračoval šťastný střelec.

VIDEO: Úspěšný vstup do kraje. K tříbodové extázi Čechovic pomohl i drn

A jak on sám viděl svůj slavný okamžik? „Jak čas postupoval, šla víra už pomalu dolů. Pak ale přišel rychlý protiútok, Kuba Kratochvíl mi to krásně poslal z lajny na malé vápno a pro mě už to pak nebyl problém," popisoval.

Nebylo to poprvé

Podobný vývoj situace ale není pro dobromilické fotbalisty ničím úplně novým. Podobný kousek se jim totiž podařil už v minulé sezoně. „Bylo to letos na jaře v utkání s Tištínem. Tam jsme také prohrávali po poločase 0:4 a zápas nakonec skončil 6:6. Na penalty jsme pak také dokázali vyhrát," smál se Neděla.

Zahozené šance mrzí. Z Moravského Berouna odjela Haná s prázdnou

Pomůže nám to, chceme nejvyšší příčky

Nyní borec, který v minulém ročníku nastřílel pěkných 21 branek doufá, že bude mít zápas s Vícovem na jeho tým pozitivní efekt. „Věřím tomu, že to tým může semknout, naroste nám sebevědomí a do dalšího průběhu soutěže nám tento vynikající druhý poločas pomůže," prohlásil.

„Máme ambice, tak jako každoročně, hrát o nejvyšší příčky. Lhal bych, kdyby v kabině nepadala i slova o postupu. Ale vzhledem k tomu, v jakém počtu se nyní scházíme na tréninky, to asi není na pořadu dne. Pokud se tohle změní, tak věřím tomu, že už se může stát všechno," dodal na závěr Tomáš Neděla.