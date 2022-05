„Letos máme velkou spoustu zraněných hráčů. Jedná se v podstatě o více než půlku manšaftu. Na poslední zápas nás bylo sedm. Je to hrozné. Navíc je to špatné i s mladými. Už jsme zkoušeli tým omladit několikrát. Nakonec to ale vždycky dopadlo stejně. Nejdřív rodiče nepustili jednoho, potom druhého a za chvíli z patnácti nových hráčů zbyli tři,“ říká smutně želečský předseda Jiří Pavlík.

„Dnes to opravdu není jednoduché. Když chcete hráče, chce každý dostat zaplaceno a pokud nemáte potřebné finance, tak je to pro vás prostě špatné,“ pokračuje.

Zranění však nejsou jedinou želečskou bolístkou letošního ročníku. Problém je i s pracovním vytížením hráčů. „Hodně chlapů pracuje ve dvousměnném provozu a na zápas prostě nemohou. V důsledku toho to pak na hřišti vypadá, jak to vypadá,“ konstatuje a pokračuje: „Abychom vůbec mohli dohrát soutěž, musí za nás nastupovat i chlapi okolo padesátky. Za nenastoupení do zápasu je totiž pokuta 5 000 korun. To je také dost nefér, protože za to kolikrát nemůžete.“

A způsobů, jak změnit zaběhlou situaci, příliš není. „Letos už musíme poslední dva zápasy dobouchat a pak si k tomu sednout a něco vymyslet. Takhle se to totiž dál dělat nedá. Mám v hlavě nápady na družbu s jinými týmy, ale dokud není nic dojednáno, mluvit o tom ještě nechci,“ říká.

Nejenom Želeč, ale i celá struktura prostějovského okresního fotbalu je v krizi. Čtvrtá třída byla zrušena už po sezoně 2015/2016 a ta třetí, která je nyní rozdělena na dvě skupiny, má dohromady celků šestnáct. Skupinu A pak aktuálně hraje pouze sedm týmů.

„Dobré to není. Nevím, co bych s tím já sám dělal. Jestli to sloučit nebo nastavit tříkolový systém. Ještě teď v květnu se má konat nějaké sezení, na kterém se bude jednat o tom, jak dál. Měl by to pořádat okresní fotbalový svaz a účastnit by se ho měly všechny kluby ze třetích tříd,“ upíná Pavlík jednu ze svých posledních naději zde.