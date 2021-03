V čele prostějovského okresního svazu jste už 8 let. Můžete porovnat, co se za tu dobu změnilo? Ať už k lepšímu nebo horšímu?

Myslím si, že fotbal je pořád stejný. Je také otázkou, zda můžete konkrétně na okrese něco zlepšovat či zhoršovat. Samozřejmě se snažíme co nejvíce podporovat mládež, aby byl úbytek hráčů co nejmenší.

Prý jste se do posledních chvil rozmýšlel, zda vůbec na předsedu znovu kandidovat. Do jaké míry hrál ve vašem konečném rozhodnutí roli fakt, že se nikdo jiný o post předsedy neucházel?

Tento fakt hrál rozhodně velikou roli. Samozřejmě jsem nechtěl nechat okresní fotbal na holičkách. K tomu se váže také další otázka, jestli je o něj vůbec nějaký zájem.

Jak jste spokojen s nově navoleným výkonným výborem?

Jsem rozhodně spokojen, žádný problém s těmi lidmi nemám. Jsem a vždycky jsem i byl proti jakémukoli zbytečnému dohadování. Naopak si myslím, že my na okrese jsme vždy vůči jak oddílům, tak i krajskému fotbalovému svazu, vystupovali naprosto transparentně a zároveň si dokázali uhájit své názory.

Kromě funkce předsedy OFS zastáváte souběžně i funkci starosty v Olšanech. Je těžké tyto dvě funkce skloubit dohromady?

Funkci předsedy vykonávám osm let a funkci starosty dokonce deset a musím říct, že je to pořád stejné. Snažím se obě funkce vykonávat co nejlépe a také chci, aby za mnou byla vidět dobrá práce.

Jaké hlavní cíle si dáváte do následující čtyřletky?

Hlavně tady udržet fotbal. Fotbal je super záležitost a já jen doufám, že i nadále bude hrát ve společnosti jednu ze zásadních rolí. Zároveň chci, aby bylo jeho fungování, alespoň v našem okrese, co nejtransparentnější a nijak nepoškozovalo kluby. Je totiž důležité, aby kluci měli především ze hry radost. To je hlavní. Rozhodně jsem proti jakýmkoli mocenským bojům.

Jak vnímáte současný stav v českém fotbale?

Český fotbal je, podle mě, ve stejném stavu jako celý zbytek společnosti. Je to vlastně takový její odraz. A společnost dneška je skutečně rozvrácená. Pokud někdo bude říkat, že bojuje za očistu fotbalu a já pak vidím některé lidi, které znám a vím, co dělali, tak tomu příliš věřit nemohu. Ať už je to na okresech, krajích, nebo celostátní úrovni. Očistu fotbalu chápu hlavně jako očistu lidí, ne hry jako takové. Ta za to nemůže.

Vy jste se už vyjádřil v tom smyslu, že se Vám zdá, že jsou mnozí okresní funkcionáři zbytečně očerňováni. Můžete to nějak přiblížit?

Musíte vždy posuzovat člověka od člověka. A jakmile někdo začne paušalizovat a říkat, že vyloženě okresy za něco můžou, tak to podle mě není úplně v pořádku. Na těch okresech je totiž celá řada funkcionářů, kteří se chovají poctivě a stejným způsobem přistupují i k tomu sportu. Tím samozřejmě neříkám, že i tam se nenajdou lidé, kteří se tímto způsobem nechovají.

To souvisí i s mou poslední otázkou: Jak se díváte na nově vzniklé sdružení okolo Vladimíra Šmicera a Jana Kollera nazvané Fevoluce, které si dává za cíl očistit český fotbal tzv. „odzdola“. Někteří kandidáti už v řadě míst, včetně Olomouckého kraje, uspěli.

Každá iniciativa, která chce přinést něco pozitivního, je dobrá. Za každou z nich ale musíte vždy hledat lidi, kteří tu změnu chtějí provádět. Netýká se to jen fotbalu, ale i politických stran a dalších. V případě fotbalu je potom dobré sledovat, kteří lidé se na to budou nabalovat na okresech, krajích a dalších stupních.

DAVID KUBATÍK