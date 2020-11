Na fotbalovém pažitu má Lukáš Tyl v týmu Přemyslovic vůdcovskou roli. „Hraji hlavně na pozici středního záložníka a patřím spíše mezi tvořivé hráče. Už mám něco odehráno, a tak už vím, kam si na hřišti stoupnout. Těžím hlavně ze zkušeností,“ popsal svůj styl hry.

Čtyřiatřicetiletý hráč sice nastupuje v nejnižší okresní soutěži, v minulosti hrál ale výš.

„Když jsem byl v dorostu, hráli jsme v rozmezí první ligy a divize. V mužích jsem pak hrál nejvýš 1. A třídu za Jesenec. Nyní jsme si s kluky říkali, že bychom se chtěli vrátit alespoň do okresního přeboru,“ prozradil fotbalista, kterého pravidelně lanaří jiné kluby. „Dostávám nějaké nabídky téměř pravidelně,“ upřesnil Lukáš Tyl.

Jeho Přemyslovice měly na podzim 50% bilanci bodového zisku a figurují na šestém místě tabulky.

EXTRÉMNÍ ZÁVODY

Kromě fotbalu má Lukáš Tyl zálibu i v jiných sportovních disciplínách. Libuje si totiž v extrémních běžeckých závodech, ve kterých si sportovec skutečně sáhne až na dno. Nejznámějším příkladem je Spartan Race.

„O těchto závodech jsem se doslechl od kamaráda někdy v roce 2016 a hned jsme si to jeli vyzkoušet do Litovle. Tam mě to celkem chytlo, a tak jsem se tomu začal věnovat více. Od té doby jsem se zúčastnil mnoha závodů v Česku i v zahraničí,“ řekl.

„Předtím jsem zaběhl několik půlmaratonů, ale pak mě pouhé běhání po asfaltu přestalo bavit. Nejdříve jsem preferoval běžecké závody s menším počtem překážek. Po účasti na mistrovství Evropy v Holandsku 2017 jsem ale přešel na náročnější závody s větším počtem překážek,“ popisoval.

„Dokud to šlo kombinovat s fotbalem, tak to bylo super. Postupem času jsem ale fotbal přesunul na druhou kolej a závodění jsem se začal věnovat naplno,“ vysvětlil Tyl, který se účastní i závodů v zahraničí.

„Nejvíce asi vzpomínám na mistrovství světa v OCR (Obstacle Course Races – závody na překážkách, pozn. red.). Těch jsem se účastnil v Kanadě a v Anglii. Dále pak na mistrovství světa ve Spartan Race v USA,“ ohlížel se za svými zahraničními starty.

„V Americe jsem si vyzkoušel zcela jiné podmínky, ať už se jednalo o překážky, zázemí, kulturu, podnebí či terén.“

PRVNÍ VÍTĚZSTVÍ

Svoji vítěznou premiéru Lukáš Tyl zapsal na českém území. „Byl to závod Excalibur Race v Mladých Bukách v roce 2017. Pak se mi povedlo vyhrát i některé další české závody jako Urban Challenge, Amazon Race, Runex Race a další,“ vypočítával.

Před dvěma lety se Lukáš Tyl zaměřil na sérii CEU Spartan Race.

„Po pěti závodech v Česku, dvou na Slovensku a po jednom v Polsku a Maďarsku jsem ve své kategorii obsadil celkové druhé místo,“ vyzdvihl Tyl další z úspěchů.

Jenže ani jeho sportovní kariéře se bohužel nevyhnulo zranění. „Přišlo zranění ramena, takže jsem musel s tréninky polevit. Poté jsem se znovu začal o něco více věnovat fotbalu,“ vysvětlil.

Skvělá fyzická kondice mu pomáhá nejen během fotbalových zápasů. „Ale žádný sport není jen o jednom konkrétním pohybu, nýbrž o komplexní síle člověka,“ dodal sportovní univerzál Lukáš Tyl.

David Kubatík