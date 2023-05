Gólem do šatny zvyšoval hlavou po rohovém kopu již na 2:0, po změně stran přeloboval brankáře a bylo to 3:0. Následně domácí snížili na rozdíl jediné branky, jenže klid Odrlicím dodal opět Šincl. „Můj třetí gól byl kuriózní. Stál jsem za brankářem, který rukou vyhazoval a trefil svého spoluhráče asi do paty. Odrazilo se to ke mně a hlavičkou jsem to dal do brány,“ popisoval Jakub Šincl.

„V tu chvíli to byla euforie. Navíc umocněná tím, že jsme hráli v deseti proti jedenácti a všechny góly jsem dal v oslabení,“ byl spokojený.

Ohlasy z KP: Lutín ve formě vyloupil Litovel, Medlov za tři, přestřelka Dolan

Od jeho posledního hattricku už pár sezon uběhlo a ne všechny strávil třicetiletý záložník na hřišti. „Jednou se mi tři góly už povedly, ale je to tak pět, šest let zpět. Měl jsem teď dlouhou pauzu, minimálně dva roky jsem nehrál skrz stavbu baráku. Teď je to tak rok, co jsem se vrátil,“ přiblížil.

A nebude to mít zadarmo. „Ještě jsem nezjišťoval, co budu muset zaplatit. Nikdo z našeho týmu ještě v této sezoně hattrick nedal. Myslím, že tam je 150 korun a nějaká ta pálenka,“ prozradil.

Zimní soustředění a postup

Odrlice tak zvítězily 4:2 a jejich náskok na čele tabulky je devítibodový, přičemž mají ještě zápas s Hraničnými Petrovicemi k dobru. „Náš cíl je postup, kvůli tomu jsme také měli v zimní přípravě soustředění,“ překvapil.

Tým vyrazil na konci února do Javoříčka na tři noci od čtvrtku do neděle. „Bylo to úžasné, měli jsme třífázové tréninky - ráno výběh, odpoledne kužele, sólička a večer fotbálek. Potom ještě volná zábava v podobě bowlingu, ping pongu a nějaké to pivečko. Já jsem teda neměl, moc tomu neholduji, ale kluci si dali za mě. Takže trénink i taková stmelovačka dohromady,“ usmíval se.

A soustředění nese ovoce. „Hraje se mi teď lépe, vydržím v pohodě devadesát minut. I když proti Štěpánovu to byl záhul a střídal jsem v 87. minutě. Alespoň jsem si ale užil potlesk tribun,“ byl spokojený.

Šincl dal na jaře už pět branek a s jedenácti góly je nejlepším střelcem týmu, přestože nastupuje ve středové řadě: „Mohlo jich být víc, spálil jsem hodně šancí, ale je to dobré. Dá se říct, že je to moje nejpovedenější sezona a útočím na dvacku.“

Odrlice přitom ještě před rokem hrávaly domácí zápasy v Náměšti na Hané. „Vítr nám odnesl střechu kabin, takže jsme je museli udělat nové. Opravoval se také kiosek. Teď už máme zázemí a všechno hotové,“ sdělil.

A co stojí za vzestupem Odrlic? „Chceme si zahrát fotbal, přišli dva noví hráče a máme dobrou souhru vepředu. Jdeme si za postupem a hlavně máme dobrou partu a hodně se stmelujeme. Své sehraje také zdravá konkurence. Máme přetlak uprostřed hřiště, takže občas hraji tam, někdy vpravo, jindy vlevo. Předháníme se, kdo bude lepší. Možná i proto dáváme tolik gólů a máme takové výsledky,“ uzavřel Jakub Šincl.