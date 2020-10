Podzimní část prostějovského okresního přeboru totiž byla z důvodu koronavirových opatření ukončena už po pouhých deseti kolech, zbytek se bude dohrávat na jaře.

Při pohledu na tabulku musí být i dosud nezúčastněnému pozorovateli jasné, kdo v soutěži hraje prim a kdo se spíš trápí.

Na čele totiž dominují s osmi výhrami na kontě a pětadvaceti nasbíranými body béčko Kralic na Hané a Dobromilice. Na chvostu se s pouhými třemi body krčí Tištín. Ten na předposlední Výšovice ztrácí už celé čtyři body.

Bídná morálka stojí Tištín body

„Je to špatné. Několik posledních výsledků byly samé prohry, některé jasné a jiné zase těsné,“ řekl tištínský předseda Radek Otáhal a zkusil vysvětlit příčiny tohoto, pro jeho tým, neutěšeného stavu: „Bohužel se nás schází tak málo, že nemáme mnohdy ani čtyři náhradníky. Kvůli tomu nám pak zbytečně utíkají konce vyrovnaných zápasů. Navíc jsme bohužel nuceni hrát z důvodu rekonstrukce našeho hřiště v azylu v sousedních Nezamyslicích. Na to se ale vymlouvat nechceme,“ dodal.

„Pokud se odehraje jaro, tak se samozřejmě budeme snažit v okresním přeboru udržet. S touto morálkou to ale bude velice těžké“, doplnil.

Brzkého ukončení podzimu přesto tištínský předseda litoval.

„V posledních třech kolech nás teď měli čekat soupeři ze spodní části tabulky, takže jsme se díky tomu chtěli dotáhnout na týmy před námi,“ konstatoval Otáhal.

„Co se týče tréninků, tak nic moc v plánu nemáme. Sezóna byla ukončena pro všechny. Navíc to z tohoto hlediska nebylo moc dobré ani během sezóny, takže si nemyslím, že by to mělo být lepší teď. Kvůli covidu nám navíc odpadl i pravidelný halový turnaj v Nezamyslicích,“ nastínil, že plány přípravy se teprve tvořím, ačkoliv je to v současných podmínkách náročné.

Kralice do I. B třídy? Uvidíme

Logicky zcela opačná nálada je v Kralicích.

„S béčkem u nás panuje veliká spokojenost. Vedou tabulku a dosud prohráli pouze jediný zápas. V týmu je mnoho zkušených hráčů, kteří dřív nastupovali v áčku nebo za Lipovou v krajském přeboru a také jeden hráč, který dříve hrál v Rakousku a teď se vrátil domů,“ vykládal spokojeným hlasem předseda Jan Novotný.

„Co se týče postupu výš, tak někteří hráči ambici jít o soutěž výše mají, ale jiní zase ne a spíš by chtěli dále hrát tu druhou třídu. To teď ale neřešíme. Uvidíme, jaká situace bude na jaře“, nechal se slyšet.

„Brzkého ukončení podzimu se ale nijak neobáváme. Paradoxně nám to může pomoci, protože zranění budou mít více času na zotavení,“ zahlásil Novotný optimisticky.

Připustil nicméně, že s přípravou na jaro to může být vzhledem k nejisté situaci poněkud komplikovanější.

„S tréninky to teď bude trochu těžší, hřiště s “umělkou“ máme kvůli nařízení vlády zavřené, takže to teď řešíme hlavně individuálně,“ uzavřel.

TOP 5 KANONÝŘI

16 – Petr Bross (Držovice)

15 – Petr Vodák (Určice)

9 – Tomáš Neděla (Dobromilice), Aleš Burget (Brodek u Konice), Zdeněk Petržela (Kralice na Hané)

TOP 5 ZLÍ MUŽI

1 ČK + 3 ŽK - Jakub Kratochvíl (Dobromilice)

5 ŽK - Michal Tomek (Němčice nad Hanou), Roman Hyžďál (Výšovice), Jan Václavík (Dobromilice)

4 ŽK - Kristián Koukal (Výšovice), František Hanák (Vrahovice), David Prucek (Vrahovice)

DAVID KUBATÍK