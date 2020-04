Předčasné ukončení fotbalové sezony pro amatérské soutěže, se výrazně dotýká zejména okresních tříd. Jak celou situaci vnímá a jak se bude na okrese postupovat nám nastínil Milan Elfmark, předseda Okresního fotbalového svazu (OFS) Prostějov.

Šéf okresního fotbalu Milan Elfmark, je současně i starostou Olšan u Prostějova. | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

"Co nejdříve bychom měli uskutečnit schůzi Výkonného výboru OFS. Budeme to muset udělat korespondenční formou, jinak to v současnosti nejde," sdělil Deníku Milan Elfmark a pokračoval: "Budeme muset dodržet to, co nařídil Výkonný výbor FAČR. To znamená zrušit soutěže, tabulky budou započítány a uzavřeny k datu 8. dubna 2020. Musíme se také domluvit na tom, jak budeme koncipovat soutěžní řád pro další ročník. Čekají nás v nejbližších měsících spousty jednání."