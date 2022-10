„Soupeř přijel v oslabení. Chybělo jim pár dorostenců a většina áčka se nejspíš připravovala na zápas o den později. Jinak jsme jim teda dali do dvaceti minut tři góly a oni potom už vyloženě ztratili o zápas zájem,“ popisoval Jansa poměrně jednoznačný průběh zápasu.

Jak už bylo zmíněno, v utkání skóroval celkem čtyřikrát, když nejprve zvyšoval na 2:0 a potom v druhém poločase na 7:1, 8:1 a 9:1. „ První gól byl z penalty, druhý po centru z pravé strany, třetí po přečíslení čtyři na dva a já zakončoval zpoza vápna. Na ten čtvrtý už si bohužel nevzpomenu,“ snažil se se střídavou úspěšností lovit v paměti.

Nyní litr slivovice, příště snad sud piva

A úspěšnému střelci se nevyhne ani klasická procedura ve formě pokuty, která tentokrát proběhne v tekutém skupenství. „Budu muset donést litr slivovice. Každopádně ale hrajeme 1. října s béčkem Čechovic o první místo a tam máme přislíbený v případě výhry sud piva. Je to totiž, kromě nás, jediný adept na postup,“ vysvětluje.

Na kole z Ratají do Paříže pod Eifelovku? Pro dva mladé nadšence žádný problém

Konupka je mým limitem

Dohromady už hráč, který v minulé sezoně nastřílel i přes poslední místo a sestup svého týmu velice obstojných jedenáct branek, má na svém kontě nyní už sedm přesných zásahů. Říká ale, že si žádný střelecký limit nestanovil. „Můj limit je takový, abych byl lepší než pan Konupka. Dá se říct, že on je můj limit,“ směje se a poukazuje tak na svého kolegu z útoku.

Kdyžtak bychom postup prodali

A jaké jsou letos ambice Tištína, který ještě v minulé sezoně hrál prostějovský okresní přebor? „ Určitě bychom se chtěli vrátit zpět. Ale bohužel všechno záleží na trénincích. Ty naše jsou totiž většinou o šesti lidech, což na vyšší soutěž není úplně ideální,“ lomí rukama.

„Ostatní tam totiž trénují alespoň jednou týdně a klidně i s dvanácti lidmi. Budeme tak muset zvážit, jestli by vůbec měl postup nějaký význam. Kdyžtak bychom to pak prodali a měli o to lepší rozlučku,“ dodal se smíchem v hlase.

Hattrick a čelo produktivity. Ostřížek v Prostějově válí!

Do Čechovic mě to táhne

Devětadvacetiletý střelec strávil v minulosti nejednu sezonu v Čechovicích, které jsou nyní čerstvým účastníkem krajského přeboru a nyní přiznává, že sem tam přemýšlí, kudy by se ještě jeho kariéra mohla vydat dál. „Lákají mě zpátky a musím říct, že srdce mě tam táhne. Na druhou stranu mám ale v Tištíně tchána a další lidi z rodiny. Budu si to tedy ještě muset promyslet. Zatím rozhodně zůstávám tady,“ uzavřel Petr Jansa.